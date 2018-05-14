В музыкальной детской академии стран СНГ и Балтии в Самарской области примут участие музыканты из 13 стран

Артистический директор Академии — народный артист России Ю. Башмет

В рамках Восьмой музыкальной академии 1 июня, в 17:00, в Камерном зале Самарской филармонии (ул. Фрунзе, 141) пройдет пресс-конференция с организаторами и педагогами Академии. 1 июня, в 18:00, в Концертном зале филармонии состоится официальная церемония открытия и концерт с участием Академического симфонического оркестра под руководством народного артиста России Михаила Щербакова

В Академии планируется участие 70 талантливых молодых музыкантов из 13 стран СНГ и Балтии по специальностям: фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет, саксофон и классическая шестиструнная гитара. От Самарской области примут участие 40 юных музыкантов из Самары, Тольятти, Кинеля, Новокуйбышевска, Похвистнева, Сызрани, Чапаевска и Большеглушицкого района.

На Академию приглашены девять прославленных музыкантов:

— Юрий Башмет (Россия), альт — народный артист России, народный артист СССР, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского, художественный руководитель, дирижер и солист камерного ансамбля «Солисты Москвы», художественный руководитель и главный дирижер Государственного симфонического оркестра «Новая Россия»;

Алексей Селезнев (Россия), виолончель — профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского;

— Гаррет МакЛернон (Великобритания), флейта — лауреат международных конкурсов, концертирующий солист;

— Татьяна Самуил (Бельгия), скрипка — профессор консерватории в Антверпене, преподаватель в королевской школе музыки Шапель (Брюссель), лауреат международных конкурсов;

— Александр Тростянский (Россия), скрипка — заслуженный артист России, профессор Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского;

— Ростислав Кример (Беларусь), фортепиано — концертирующий исполнитель, лауреат международных конкурсов;

— Сергей Главатских (Россия), фортепиано — доцент Московской государственной консерватории, концертирующий исполнитель, лауреат международных конкурсов;

Игорь Федоров (Россия), кларнет — концертирующий исполнитель, солист Московской государственной академической филармонии, лауреат международных конкурсов;

Евгений Финкельштейн (Россия), гитара — профессор, заведующий кафедрой классической гитары Московской государственной классической Академии им. Маймонида, концертирующий исполнитель, лауреат международных конкурсов.

В рамках Восьмой музыкальной академии с 1 по 5 июня с 10:00 пройдут мастер-классы на следующих площадках:

— Дворец культуры (Новокуйбышевск, пл. Ленина, 1), специальности: скрипка, виолончель.

— Детская музыкальная школа им. Ю. А. Башмета (Новокуйбышевск, ул. Чернышевского, 24), специальности: скрипка, гитара.

— Детская школа искусств «Вдохновение» (Новокуйбышевск, ул. Миронова, 11А), специальности: фортепиано, кларнет/саксофон, флейта.

— Детская школа искусств «Лира» (Новокуйбышевск, проспект Победы, 38), специальность: фортепиано.

В рамках программы состоятся концерты преподавателей и учеников Академии:

— 4 июня, 18:00, МБУК Центр культуры и досуга «Визит» с. Воскресенка Волжского района (с. Воскресенка, ул. Рабочая, 2);

— 5 июня, 18:00, Концертный зал Социокультурного досугового комплекса Чапаевска «Дворец культуры имени В. И. Чапаева» (Чапаевск, ул. Комсомольская, 16);

— 6 июня в Концертном зале ДК Новокуйбышевска (пл. Ленина, 1) состоится официальная церемония закрытия Академии, а вечером этого же дня — заключительный гала-концерт преподавателей и участников Академии в сопровождении Камерного ансамбля «Солисты Москвы».