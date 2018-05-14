Юрий Башмет проведет в Самаре Восьмую музыкальную детскую академию стран СНГ и Балтии

Восьмая музыкальная детская академия стран СНГ и Балтии под патронажем Юрия Башмета — это комплекс образовательных мероприятий для одаренных детей, состоящий из мастер-классов и концертов известных артистов современности и участников Академии.

1 июня в 18:00 в Самарской филармонии пройдет официальная церемония открытия академии и концерт с участием Академического симфонического оркестра под руководством Михаила Щербакова

В академии примут участие 70 талантливых молодых музыкантов из 13 стран СНГ и Балтии по специальностям фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, кларнет, саксофон и классическая шестиструнная гитара. От Самарской области будут участвовать 40 юных музыкантов из Самары, Тольятти, Кинеля, Новокуйбышевска, Похвистнево, Сызрани, Чапаевска, Большеглушицкого района.

С 1 по 5 июня с 10:00 в Новокуйбышевске пройдут мастер-классы во Дворце культуры (специальности скрипка, виолончель); в Детской музыкальной школе имени Ю. А. Башмета (специальности: скрипка, гитара); в Детской школе искусств «Вдохновение» (специальности фортепиано, кларнет/саксофон, флейта), в Детской школе искусств «Лира» (специальность: фортепиано).

Концерты преподавателей и учеников академии пройдут 4 июня в 18:00 в Центре культуры и досуга «Визит» села Воскресенка Волжского района; 5 июня в 18:00 в Концертном зала Дворца культуры имени В. И. Чапаева в Чапаевске, 6 июня в Концертном зале Дворца культуры Новокуйбышевска состоится официальная церемония закрытия академии, а вечером этого же дня — заключительный гала-концерт преподавателей и участников академии в сопровождении Камерного ансамбля «Солисты Москвы».