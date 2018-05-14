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В лицее забыли детей накормить. Суд обязал больше не забывать
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В лицее забыли детей накормить. Суд обязал больше не забывать 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Как сообщает пресс-служба Прокуратуры Курганской области, в Кетовском районе отличилось МКОУ «Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А. В.». Районная прокуратура в ходе проверки исполнения законодательства о социальной защите детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов установлены факты нарушения прав детей.
В лицее обучается 21 ребенок с ограниченными возможностями здоровья, при этом 3 из них являются инвалидами. В соответствии со статьей 79 Федерального закона № 273-ФЗ обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
Как уточняет пресс-служба надзорного ведомства, в истекшем периоде 2017-2018 учебного года целевые денежные средства для исполнения обязанности по обеспечению бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, из бюджета Кетовского района, иных бюджетных, внебюджетных источников, школе не выделялись и не поступали. Что в свою очередь, явилось причиной фактического не исполнения обозначенной обязанности и повлекло за собой нарушение прав и законных интересов обучающихся указанной категории. Защищая прав детей, прокурор в суд направил исковое заявление в котором потребовал обязать МКОУ «Лесниковский лицей имени Героя России Тюнина А. В.» обеспечить обучающихся с ограниченными возможностями здоровья бесплатным двухразовым горячим питанием.
В Прокуратуре области ИА «Уральский меридиан» уточнили, что суд, согласившись с позицией прокурора, удовлетворил требования в полном объеме.
Фото Олег Григорьев, с сайта ridneselo.in.ua
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