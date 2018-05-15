Шерлок с Уолл-стрит: обзор пилота сериала «Патрик Мелроуз»

Патрик Мелроуз, будучи богатым наследником родителей, вкушает все прелести жизни молодого аристократа: женщины, алкоголь и наркотики. Однако, в отличие от большинства людей своего возраста и схожего происхождения, его душевное состояние оставляет желать много лучшего. Все детство он терпел жестокое отношение к себе со стороны отца, на которое не могла повлиять даже родная мать. И вот, в один прекрасный для юного Мелроуза день, приходит весть, что его отец-тиран отошел в мир иной. И, казалось бы, вот она — возможность освободиться от бремени прошлого и начать жизнь по-настоящему, но внутренние демоны, которых главный герой любовно взрастил за все эти годы, не дают ему вздохнуть полной, свободной ото всех оков, грудью.

Новый мини-сериал канала Showtime основан на серии романов за авторством английского писателя Эдварда Сент-Обина, титульный персонаж которых был частично списан автором с самого себя. Главными темами книг являются заурядность и бесполезность стиля жизни, которые проповедуют люди, чей банковский счет не вмещает количество нулей еще до их рождения. Большое внимание Сент-Обином также уделяется психологическим проблемам, заложенным в человека с детства. Даже малая часть пережитого автором за 30 первых лет жизни могла бы составить твердую и интересную основу для серии книг и экранизаций, но придуманный им Патрик Мелроуз представляется еще более депрессивной и зависимой от самых дрянных вещей на свете версией Сент-Обина.

Герой с таким количеством пороков наверняка является настоящей мечтой для многих представителей актерского дела. В этот раз, разыграть на экране эксцентричного персонажа с целым ворохом проблем выпало Бенедикту Камбербэтчу, для которого эта роль является одной из двух самых желаемых партий в жизни. Вторая — Гамлет. И, видимо, не зря он уже несколько лет заглядывался на произведение! Судя по первой серии (из запланированных пяти) британский актер вложил в свой перфоманс если не душу, то точно всё, за что его полюбили зрители в последние несколько лет.

Конечно, в некоторые моменты титульный персонаж очень сильно напоминает небезызвестного детектива с Бэйкер-стрит, но большая часть серии наполнена настоящим сумасшествием, равных которому на экране мы не видели уже достаточно продолжительное время. В исполнении Камбербэтча Патрик Мелроуз выглядит персонажем, который вполне мог бы устроить интересную экскурсию Раулю Дюку и доктору Гонзо по Лас-Вегасу. Он активно употребляет запрещенные вещества и разговаривает сам с собой на виду у всех, громит гостиничные номера и не жалеет денег, чтобы отметить похороны своего отца. Или погоревать?

Вся прелесть Мелроуза как протагониста заключается именно в том, что его раздирают внутренние противоречия. Он не может принять или полностью забыть свои травмы детства. Точно также он не может сдерживать своего ликования по поводу кончины родителя, но где-то внутри признает, что и сам недалеко от него ушел. Именно эти внутренние парадоксы героя приводят к изображению на экране не только бесконечного наркотического угара, но и мощных драматических моментов, когда Мелроуз сталкивается лицом к лицу со своими переживаниями. И зачастую травмы детства берут вверх в этом противостоянии. Стоит ли говорить, что вся палитра эмоций персонажа безукоризненно передана Камбэрбэтчем, который на данный момент является самой главной причиной оценить данный сериал. Что же до других персонажей, то оценить их по одному эпизоду не представляется возможным, поскольку львиная часть хронометража посвящена исключительно главному герою. Пока нам лишь мельком дают полюбоваться на Хьюго Уивинга Дженнифер Джейсон Ли , исполняющих партии родителей Патрика. Надеемся, что они получат должное развитие в оставшихся эпизодах, а не останутся слабо проработанными и односторонними фигурами из прошлого.

Учитывая структуру мини-сериала (нас проведут через целые десятилетия жизни героя), то проблема развития персонажей будет играть здесь определяющую роль. Если у сценаристов получится убедительно прописать процесс восстановления Мелроуза (или окончательного саморазрушения, как знать), то сериал с чистой совестью можно будет включать в список лучших релизов года. Если главная задача останется невыполненной, то все шоу рискует стать театром одного британского актера. Не то чтобы это совсем плохо, но будет крайне обидно за упущенную возможность.

Благо после первой серии можно с уверенностью сказать, что создатели сериала закладывают очень приличное количество возможностей для того, чтобы «Патрик Мелроуз» стал чем-то большим, а не очередной добавкой к без того огромному миру ТВ-сериалов. Здесь есть чудесная техническая составляющая и блистательный главный актер. Остается надеяться, что люди, ответственные за сериал, не остановятся на этом и смогут серьезно высказаться на тему психологии индивидов, обладающих полным спектром зависимостей. Сейчас преждевременно делать какие-либо серьезные выводы, но пилотный эпизод настраивает на исключительно оптимистичный лад.