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В Пскове пройдет ежегодный форум «СтройДом»
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В Пскове пройдет ежегодный форум «СтройДом» 

Псковская губерния 1 час назад
На территории стадиона «Машиностроитель» в Пскове 17 мая пройдет ежегодный форум «СтройДом»: как сообщает инвестиционный портал города Пскова, к участию на форуме приглашаются субъекты малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на территории Псковской области. АНО «Фонд гарантий и развития предпринимательства» обеспечивает безвозмездное участие 22 субъектов малого и среднего предпринимательства Псковской области. Кроме того, 18-19 мая на территории «Машиностроителя» пройдут 25-я юбилейная выставка «ПСКОВЭКСПО-2018» и выставка «Шесть соток», их проведёт Северо-Западный центр социологии и маркетинга. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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