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Новый трейлер диснеевского мультсериала «Big City Greens»
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Новый трейлер диснеевского мультсериала «Big City Greens» 

Tlum.ru 1 час назад
Фото: Tlum.ru
В Сети появился трейлер нового мультсериала от Disney — «Big City Greens». Это будет история о деревенской семье, переехавшей в большой город. Юмористическое шоу со странной рисовкой стартует на телеканале Disney в середине этого года.
Выглядит все классически: оптимистичный главный герой, его странная сестренка, заботливый дядюшка и боевая бабуля. Ну и большой город со всеми его опасностями вроде аллигаторов в канализации. И почему-то большое количество крыс, они тут явно неспроста.
Точная дата выхода мультсериала пока неизвестна, но в этом году мы точно сможем узнать, получилось ли у братьев Хотон, ранее работавших над «Харви Бикс» и «Гравити Фолз», сделать что-то оригинальное и смешное.
Источник: Joseph Monasky
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