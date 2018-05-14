Новый трейлер диснеевского мультсериала «Big City Greens»

В Сети появился трейлер нового мультсериала от Disney — «Big City Greens». Это будет история о деревенской семье, переехавшей в большой город. Юмористическое шоу со странной рисовкой стартует на телеканале Disney в середине этого года.

Выглядит все классически: оптимистичный главный герой, его странная сестренка, заботливый дядюшка и боевая бабуля. Ну и большой город со всеми его опасностями вроде аллигаторов в канализации. И почему-то большое количество крыс, они тут явно неспроста.

Точная дата выхода мультсериала пока неизвестна, но в этом году мы точно сможем узнать, получилось ли у братьев Хотон, ранее работавших над «Харви Бикс» и «Гравити Фолз», сделать что-то оригинальное и смешное.

Источник: Joseph Monasky

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