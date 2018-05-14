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Музей в Киришах готовится удивлять посетителей в «Ночь Музеев»
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Музей в Киришах готовится удивлять посетителей в «Ночь Музеев» 

Ivyborg.ru 1 час назад
В «Ночь музеев» посетители Киришского историко-краеведческого музея смогут принять участие в уникальных мастер-классах по народным промыслам.
В программе: уроки плетения поясов, росписи по дереву, изготовление лоскутной обережной куколки, мастер-класс по гончарному делу и набойки по ткани. Каждый участник мастер-класса унесет изделие с собой на память.
Плетение поясов и ткачество — любимые на Руси виды рукоделия. Нарядный красочный пояс, изготовленный из шерстяных ниток, служил дополнением к народному костюму. Опытная мастерица покажет приемы плетения, расскажет, чем отличается плетение «дерганье» от плетения «на дощечках».
Участники мастер-класса по гончарному мастерству узнают об одном из древнейших ремесел на земле. Гончар покажет, как работать на гончарном круге и создавать из глины самые разные предметы.
Посетители мастер-класса по изготовлению обережной куклы смогут самостоятельно изготовить традиционную тряпичную куклу без использования иголки.
Набойка по ткани — древний вид народного промысла, позволяющий создавать удивительный неповторимый узор. При набойке рисунок переносится на хлопковую ткань с помощью вырезанного из дерева штампа и краски. На мастер-классе можно будет изготовить набивные мешочки.
Гостей историко-краеведческого музея также ждет знакомство с постоянной экспозицией, показ документального фильма о городе, выросшем из маленькой деревни XVII века на берегу древней реки Волхов до современного города Ленинградской области, рассказ о знаменитом киришском коклюшечном кружеве.
Музей открылся в Киришах, когда городу было всего 7 лет. До Великой Отечественной войны на месте нынешнего города был посёлок Кириши с хорошо развитой лесоперерабатывающей промышленностью. В годы войны в результате Тихвинской операции советских войск уже к концу декабря 1941 г. была почти полностью освобождена от врагов территория района. Но в поселке Кириши фашистам удалось создать хорошо укреплённый плацдарм. В течение двух лет в Киришах шли непрерывные бои, врагам не удалось осуществить свой план, но посёлок был уничтожен полностью.
В экспозиции широко представлены образцы киришского (захожского) кружева, материалы об истории промысла и о наиболее известных мастерицах. В военном разделе музея экспонируется большая коллекция трофейных предметов, найденных на месте бывшего немецкого плацдарма, где в начале 1960-х годов началось восстановление довоенного посёлка Кириши, ставшего в 1965 году городом. Среди трофейного оружия, снаряжения находится и пробитый снарядами церковный колокол с одной из церквей района, которые были полностью уничтожены в годы Великой Отечественной войны.
Адрес: 187110, Ленинградская область, город Кириши, пр. Ленина, д. 42. Проезд: Из Санкт-Петербурга с Московского или Ладожского вокзалов электропоездом до ст. «Кириши». Тел. +7 (813) 682-10-44 Часы работы в «Ночь музеев»: 18.00 — 21.00
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