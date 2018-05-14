Ректор, каратист и композитор: пермское землячество назвало лауреатов Строгановской премии

Правление «Пермского землячества» назвало лауреатов Строгановской премии за 2017 год. В числе победителей главный хормейстер камерного хора MusicAeterna Виталий Полонский, ректор ПНИПУ Анатолий Ташкинов и митрополит Пермский и Кунгурский Мефодий.

В номинации «За выдающиеся достижения в экономике и управлении» премии удостоен директор ООО «Шерья» Нытвенского района, заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации Владимир Попов

Владимир Попов

За выдающиеся достижения в спорте премии удостоен мастер спорта, чемпион России и мира по карате 2017 года, тренер-преподаватель Андрей Лузин. В номинации «За честь и достоинство» победил композитор, заслуженный деятель искусства, народный артист РФ, почетный гражданин Пермской области Евгений Крылатов

Евгений Крылатов

— «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства» награжден Виталий Полонский, главный хормейстер камерного хора MusicAeterna, — сообщили в Пермском землячестве. — По результатам деятельности за 2017 год хор musicAeterna единственный из российских коллективов получил международную премию Opera Awards — крупнейшую в мире премию в области оперного искусства.

Анатолий Ташкинов

Премию «За выдающиеся достижения в науке и технике» присуждена доктору физико-математических наук, профессору, ректору ПНИПУ Анатолию Ташкинову. Специальный приз «Народное признание» присужден лидеру общественного голосования — координатору движения «Бессмертный полк» в Перми Анне Отмаховой.

Вручение премии состоится 26 мая в Москве на 13 съезде Пермского землячества в Колонном зале Дома Союзов. Премия вручается ежегодно с 2006 года.

О том, кто стал лауреатами премии в прошлом году, читайте в нашем материале.