Панов утвердил архитектурно-художественную концепцию Нижне-Волжской набережной

Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов утвердил архитектурно-художественную концепцию Нижне-Волжской набережной на участке от Чкаловской лестницы до Канавинского моста. Соответствующее постановление подписано градоначальником 8 мая и опубликовано на сайте городской администрации.

Согласно пояснительной записке к концепции, анализ существующей ситуации выявил ненадлежащее состояние наружного информационного оформления зданий на набережной. Часть конструкций устарела и установлена хаотично без учета архитектурных и исторических особенностей построек.

Все вывески на зданиях по Нижне-Волжской набережной будут приведены к единому стилю и расположены на одном уровне. В частности, преображение ждет информационные конструкции концертного зала Premio и ресторана Monet, магазина «Бристоль», бутика верхней одежды Sonata, бара Mixtura.

В рамках утвержденной архитектурно-художественной концепции информационные вывески окажутся привязаны к архитектурным элементам зданий.

Напомним, синий забор на Нижне-Волжской набережной предлагают превратить в памятник.

Фото: приложение к постановлению администрации Нижнего Новгорода