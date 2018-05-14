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Панов утвердил архитектурно-художественную концепцию Нижне-Волжской набережной
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Панов утвердил архитектурно-художественную концепцию Нижне-Волжской набережной 

Vgoroden.ru 1 час назад
Фото: Vgoroden.ru
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов утвердил архитектурно-художественную концепцию Нижне-Волжской набережной на участке от Чкаловской лестницы до Канавинского моста. Соответствующее постановление подписано градоначальником 8 мая и опубликовано на сайте городской администрации.
Согласно пояснительной записке к концепции, анализ существующей ситуации выявил ненадлежащее состояние наружного информационного оформления зданий на набережной. Часть конструкций устарела и установлена хаотично без учета архитектурных и исторических особенностей построек.
Все вывески на зданиях по Нижне-Волжской набережной будут приведены к единому стилю и расположены на одном уровне. В частности, преображение ждет информационные конструкции концертного зала Premio и ресторана Monet, магазина «Бристоль», бутика верхней одежды Sonata, бара Mixtura.
В рамках утвержденной архитектурно-художественной концепции информационные вывески окажутся привязаны к архитектурным элементам зданий.
Напомним, синий забор на Нижне-Волжской набережной предлагают превратить в памятник.
Фото: приложение к постановлению администрации Нижнего Новгорода
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