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Утверждена архитектурно-художественная концепция Нижне-Волжской набережной
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Утверждена архитектурно-художественная концепция Нижне-Волжской набережной 

Собака 1 час назад
Фото: Собака
Глава Нижнего Новгорода Владимир Панов утвердил архитектурно-художественную концепцию Нижне-Волжской набережной на участке от Чкаловской лестницы до Канавинского моста. Соответствующее постановление подписано градоначальником и опубликовано на сайте городской администрации.
Согласно пояснительной записке к концепции, анализ существующей ситуации выявил ненадлежащее состояние наружного информационного оформления зданий на набережной. Часть конструкций устарела и установлена хаотично без учета архитектурных и исторических особенностей построек.
Все вывески на зданиях по Нижне-Волжской набережной будут приведены к единому стилю и расположены на одном уровне. В частности, преображение ждет информационные конструкции концертного зала Premio и ресторана Monet, магазина «Бристоль», бутика верхней одежды Sonata, бара Mixtura.
В рамках утвержденной архитектурно-художественной концепции информационные вывески окажутся привязаны к архитектурным элементам зданий.
По материалам ИА «В городе N».
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