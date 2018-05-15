«Дачи со слонами» передадут в собственность Самарской области

Авторы предлагают приспособить памятник архитектуры федерального значения под музей с постоянной экспозицией, выставочными пространствами и разнообразной событийной и образовательной программой.

По задумке авторов концепции во главе с Михаилом Савченко , «Дача со слонами» должна стать подразделением Музея модерна. Музейщики собрали в один проект все существующие идеи использования памятника архитектуры. Это и тема самарского модерна в архитектуре, и дачная культура начала ХХ века, и экспозиция, посвященная жизни и творчеству Константина Головкина, и творческая арт-резиденция, и локальный образовательный центр для жителей района, и площадка для опен-эйров, музыкальных и театральных мероприятий. Одним словом, получился проект многофункционального культурного центра. Одним из рабочих названий авторы выбрали «Дом науки и искусств». Так, Головкин называл разработанный им в 1910-х проект культурного центра для Самары. Свою мечту купец и благотворитель осуществить не смог, так что переоборудование «Дачи со слонами» под музейные функции — своего рода дань памяти знаменитому самарцу, попытка реализовать его задумку.

Каждая тема, которую авторский коллектив включил в концепцию, подчеркивает ту или иную самарскую идентичность. Художественная культура начала ХХ века и самарский модерн в архитектуре, образ жизни волжан и уникальный комплекс вилл на берегу реки, личность самого Головкина — мечтателя, построившего по собственному проекту загородную резиденцию, достойную европейских столиц. Каждую тему можно и нужно прорабатывать, что и сделали музейщики в своей концепции. Единственное, чего пока не хватает проекту — стержня, магистральной идеи, на которую нанизывались бы все эти темы.

Обсуждение концепции использования «Дачи со слонами» ожидаемо вызвало интерес самарской общественности. Следом за презентацией развернулась дискуссия о будущем знакового для Самары объекта. Например, директор городской Детской картинной галереи Нина Иевлева и экс-депутат гордумы Алла Демина предложили сделать дачу филиалом муниципального музея. Такой сценарий, рассчитанный в первую очередь на жителей района, наделил бы уникальный для Самары объект лишь функциями локального масштаба. Звучали и другие идеи, в том числе о привлечении различных художественных и бизнес-сообществ.

По словам Сергея Филиппова, к середине июня появится первый рабочий вариант обобщенной концепции, в котором в том числе будут учтены пожелания общественности.

"Презентация проводится для того, чтобы в обсуждении концепции смогли принять участие все заинтересованные в судьбе «Дачи со слонами», — отметил врио министра культуры Самарской области.