Оренбургский депутат поддержал закон об ответственности за детей на митингах

На своей странице в Facebook политик пишет, что дети и подростки не должны быть инструментом в чужих руках.

«Полностью поддерживаю данный законопроект. Считаю, что государство предоставляет молодежи широкие возможности для проявления своей гражданской позиции, для активного участия в политической жизни страны. Молодежь должна учиться думать, делать свои выводы, выстраивать свой путь в политической или общественной деятельности, двигаться в правовом поле, а не быть неодушевленным инструментом в чужих руках», — считает депутат.

По мнению Сухарева, дети имеют массу возможностей проявлять свою гражданскую позицию и иными, легальными способами.

Напомним, что в качестве наказания за нарушение этого закона его создатели предлагают ввести штраф в размере от 30 до 50 тыс. рублей, принудить к выполнению обязательных работ на срок до 100 часов или арест на срок до 15 суток. Должностные лица ждет наказание в виде штрафа от 50 до 100 тыс. рублей, для юрлиц — от 250 до 500 тыс. рублей.