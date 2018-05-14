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«Союзмультфильм»: Голосование по выбору «Игрушки столетия» продлится до 1 сентября
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«Союзмультфильм»: Голосование по выбору «Игрушки столетия» продлится до 1 сентября 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
«Союзмультфильм» совместно с Национальной ассоциацией игрушечников России (НАИР) проведут голосование «Игрушка столетия». Об этом сообщили в пресс-службе студии.
«15 мая 2018 г. на площадке старейшей российской киностудии «Союзмультфильм» стартует интернет-голосование «Игрушка столетия». Этот конкурс, приуроченный к 100-летию российской игрушки — проект Национальной ассоциации игрушечников России», — говорится в сообщении.
Как уточняется, на специальном интернет-сайте каждый желающий сможет проголосовать за игрушки, представленные музеями и компаниями-производителями, а также загрузить фотографию своей любимой игрушки.
В пресс-службе добавили, что голосование продлится до 1 сентября 2018 г. По его итогам будет выпущена серия марок с лучшими игрушками 100-летия.
В 2018 г. отмечается 100-летний юбилей российской игрушки. Отсчет ведется с события, когда в 1918 г. по инициативе искусствоведа Николая Бартрама в Москве открылся Музей игрушки. Именно с этого момента началась летопись отечественной промышленной игрушки, которая помимо музея получила научные исследования, поддержку открытия экспериментальных производств и подготовку кадров.
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