Прошли 14 км: в Самаре состоялся детский крестный ход

У православных областной столицы появилась новая традиция — детский крестный ход. Первое такое мероприятие состоялось в воскресенье, 13 мая, сообщают представители «Детского епархиального образовательного центра». Крестный ход посвятили памяти Георгия Победоносца.

Семьдесят детей собрались у храма блаженной Матроны Московской на улице Победы. Отсюда они пешком прошли в общей сложности 14 км до площади Славы за четыре часа. Конечной точкой стал храм Георгия Победоносца.

По дороге юные православные и их родители останавливались в храме Успения Пресвятой Богородицы и храме Святых Жен Мироносиц.

—Каждый участник нёс икону, старшие мальчики несли фонарь, запрестольные крест с иконой, хоругви, храмовые иконы — обязательные составляющие любого крестного хода. Девочки несли флаги и всю дорогу пели. Благодарим всех участников и верим и надеемся, что родившийся крестный ход станет ежегодным событием в литургической жизни православной Самары! — рассказали представители центра.