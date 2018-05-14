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Прошли 14 км: в Самаре состоялся детский крестный ход
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Прошли 14 км: в Самаре состоялся детский крестный ход 

63.ru 38 минут назад
Фото: 63.ru
У православных областной столицы появилась новая традиция — детский крестный ход. Первое такое мероприятие состоялось в воскресенье, 13 мая, сообщают представители «Детского епархиального образовательного центра». Крестный ход посвятили памяти Георгия Победоносца.
Семьдесят детей собрались у храма блаженной Матроны Московской на улице Победы. Отсюда они пешком прошли в общей сложности 14 км до площади Славы за четыре часа. Конечной точкой стал храм Георгия Победоносца.
По дороге юные православные и их родители останавливались в храме Успения Пресвятой Богородицы и храме Святых Жен Мироносиц.
—Каждый участник нёс икону, старшие мальчики несли фонарь, запрестольные крест с иконой, хоругви, храмовые иконы — обязательные составляющие любого крестного хода. Девочки несли флаги и всю дорогу пели. Благодарим всех участников и верим и надеемся, что родившийся крестный ход станет ежегодным событием в литургической жизни православной Самары! — рассказали представители центра.
Фото на память Крестные ходы в Самаре с участием взрослых верующих проходят несколько раз в год. Самые крупные из них — памяти основателя Самары святителя Алексия и царю Николаю Второму.
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