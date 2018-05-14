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На открытии фестиваля «Толстяки на Урале» будет вручена премия журнала «Урал»
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На открытии фестиваля «Толстяки на Урале» будет вручена премия журнала «Урал» 

Информационный портал Свердловской области 38 минут назад
В Свердловской области пройдет слет главных редакторов толстых журналов страны и знаменитых писателей, чей путь начинался и часто продолжился в литературных журналах. Фестиваль «Толстяки на Урале» пройдет с 17 по 20 мая и охватит Екатеринбург, Ирбит, Нижний Тагил, Асбест, Первоуральск. Торжественное открытие фестиваля пройдет в Свердловской государственной детской филармонии 17 мая, на мероприятии будет вручена премия журнала «Урал». Отметим, что изданию в этом году исполняется 60 лет.
В программе фестиваля «Толстяки на Урале» — встречи с главными редакторами в формате круглого стола и литературных чтений; показы фильмов, снятых по произведениям, опубликованным в толстых журналах; презентации журналов, поэтические вечера Виталия Кальпиди, Майи Никулиной и Юрия Казарина. Подробная программа фестиваля опубликована на официальном сайте, вход на все мероприятия свободный. Так, в Ирбите 18 мая состоится встреча с писательницей из Петрозаводска Яной Жемойтелите, Нижний Тагил встретит гостей из Севастополя Платона Беседина и Тихона Синицына, в Асбесте пройдет встреча с главным редактором журнала «День и ночь» Мариной Савиных, а в Инновационном культурном центре в Первоуральске — с заместителем главного редактора журнала «Новая юность» Глебом Шульпяковым. Также по уже сложившейся традиции, в начале фестиваля гости посадят деревья — аллея литературных журналов будет заложена в ЦПКиО имени В. В. Маяковского.
Напомним, что впервые фестиваль «Толстяки на Урале» прошел в 2015 году, который был объявлен в стране Годом литературы. В 2016 году за время фестиваля состоялись встречи с читателями Ирбита, Первоуральска и Каменска-Уральского, а в 2017 году помимо Екатеринбурга фестиваль охватил Сысерть, Артемовский, Серов, Верхотурье, Рефтинский, Реж и Верхнюю Салду. Учредителем фестиваля является министерство культуры Свердловской области.
Отметим, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев высоко оценил фестиваль «Толстяки на Урале», поставив это событие в один ряд с такой крупной акцией, как «Библионочь» и отметив, что именно благодаря таким фестивалям на Среднем Урале складывается яркая и самобытная культурная жизнь, а регион становится объектом своеобразного культурного паломничества. Кроме того, фестиваль является одним из мероприятий, повышающих интерес к чтению.
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