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КГИОП просит возбудить дело в связи с исчезновением скульптур с Дачи Кинга
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КГИОП просит возбудить дело в связи с исчезновением скульптур с Дачи Кинга 

АСН-Инфо 25 минут назад
Фото: АСН-Инфо
КГИОП Санкт-Петербурга направил заявление в ОМВД РФ по Курортному району о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения мраморных скульптур с территории объекта культурного наследия «Дача Кинга».
Чиновники обнаружили пропажу двухфигурной композиции «Амур и Психея», а также трехфигурной — «Похищение сабинянок». Обе композиции были изготовлены в конце XIX — начале XX века и представляют собой реплики итальянской барочной скульптуры. Напомним, в ноябре 2016 года в соответствии с распоряжением КГИОП Дача Кинга, расположенная на Приморское шоссе, 520, литера Д, в Зеленогорске, была включена в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.
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