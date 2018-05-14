КГИОП просит возбудить дело в связи с исчезновением скульптур с Дачи Кинга

КГИОП Санкт-Петербурга направил заявление в ОМВД РФ по Курортному району о возбуждении уголовного дела по факту исчезновения мраморных скульптур с территории объекта культурного наследия «Дача Кинга».

Чиновники обнаружили пропажу двухфигурной композиции «Амур и Психея», а также трехфигурной — «Похищение сабинянок». Обе композиции были изготовлены в конце XIX — начале XX века и представляют собой реплики итальянской барочной скульптуры. Напомним, в ноябре 2016 года в соответствии с распоряжением КГИОП Дача Кинга, расположенная на Приморское шоссе, 520, литера Д, в Зеленогорске, была включена в единый государственный реестр в качестве объекта культурного наследия регионального значения.