Отец самураев: как создатель «Могучих рейнджеров» отблагодарил американскую киноиндустрию 

Сначала миллиардер и магнат индустрии развлечений Хаим Сабан (№729 в глобальном рейтинге Forbes, состояние — $3,2 млрд), наиболее известный благодаря работе над производством телесериала «Могучие рейнджеры», не был заинтересован в пожертвованиях на строительство Музея Американской академии кинематографических искусств. Средства благотворительного фонда семьи Сабан, которым руководят Хаим и его жена Шерил, обычно идут на финансирование проектов, связанных с детьми, образованием и женским здоровьем.
Тем не менее, Хаим Сабан согласился на встречу с CEO компании The Walt Disney Бобом Айгером, который совместно с актерами Томом Хэнксом и Аннетт Бенинг руководит сбором пожертвований на строительство музея. Хаим Сабан и Боб Айгер долгое время дружили, будучи знакомыми по работе в киноиндустрии: некоторое время права на выпуск телесериала «Могучие рейнджеры» даже принадлежали компании Disney. В 2016 году Сабан и Айгер были ведущими крупного благотворительного мероприятия, направленного на сбор добровольных пожертвований на предвыборную кампанию Хиллари Клинтон.
«Руководитель сбора средств на строительство музея Боб Айгер встретился со мной за завтраком. Некоторое время спустя он провел презентацию проекта и попросил о пожертвовании на сумму в $50 млн», — вспоминает Хаим Сабан. По его словам, он пообещал CEO компании The Walt Disney поговорить с женой. «Когда я рассказал ей, что собираюсь отказаться, она удивилась: „Ты сошел с ума?“. Я сказал: „Почему это я сошел с ума? Что я сделал не так?“. Она ответила: „Это такой важный проект, он станет твоим наследием. Ты не имеешь права отказаться“. Поэтому я, конечно же, согласился».
В сентябре Хаим Сабан заверил, что пожертвование на сумму $50 млн станет крупнейшим в истории его благотворительного фонда. Здание компании May Company, одно из главных помещений музея, было решено переименовать в честь Хаима Сабана.
Несмотря на то, что руководство Американской академии кинематографических искусств и наук долгое время собиралось построить музей (об этом сообщается даже в докладе 1949 года), сегодняшний проект — идея бывшего президента академии Фрэнка Пирсона, кинопродюсеров Сидни Гэниса и Хоука Коха, а также нынешнего главного исполнительного директора Дона Хадсона. Хотя за строительство музея все еще отвечает академия, в совет попечителей музея входят вице-председатель телекомпании NBC Universal Рон Майер, актер Том Хэнкс, контент-директор платформы Netflix Тед Сарандос и кинопродюсер Кэтлин Кэннеди.
Расположенный в самом сердце Лос-Анджелеса музей, построенный по проекту знаменитого архитектора Ренцо Пиано, будет прославлять не только любимый город Хаима Сабана, но и киноиндустрию, благодаря которой он стал миллиардером. В это сложно поверить, но этот музей станет первым музеем Лос-Анджелеса, посвященным киноиндустрии.
Открытие музея намечено на следующий год. В музее будут расположены образовательная студия, два кинотеатра и смотровая площадка. Выставочная площадь составит 4645 кв.м. В коллекцию войдет множество артефактов, начиная с красных туфелек Джуди Гарленд из фильма «Волшебник страны Оз» и заканчивая пишущей машинкой, на которой Джозеф Стефано написал сценарий к культовому психологическому хоррору «Психо». Кроме того, в музее будут размещены стенды, посвященные истории кинематографа, процессу кинопроизводства и влиянию киноиндустрии на культуру.
«Люди смогут погрузиться в мир кино и понять, как много нужно сделать, чтобы запустить фильм в прокат, как много нужно сделать, чтобы оживить эту магию: начиная с идеи фильма и написания сценария, заканчивая съемками фильма со всеми декорациями, костюмами, саундтреком и съемочной площадкой», — заявляет Шерил Сабан, добавляя, что именно благодаря киноиндустрии она и ее муж Хаим Сабан добились успеха.
Специально для подростков специалисты по кинематографии будут проводить практические воркшопы, посвященные всем аспектам кинопроизводства. Посетить данные мероприятия смогут абсолютно все подростки из Лос-Анджелеса. Кроме того, в музее будут проводиться экскурсии и образовательные мероприятия для школьников. Это как раз отвечает большой приверженности Хаима Сабана к образованию и просвещению.
Строительство музея — лишь один из проектов, финансируемых благотворительным фондом семьи Сабан в ставшем для них родным Лос-Анджелесе. «Это наш дом. Мы здесь живем и поэтому чувствуем себя обязанными улучшить жизнь менее обеспеченных жителей Лос-Анджелеса», — заявила Шерил Сабан.
Благотворительный фонд семьи Сабан в основном специализируется на оздоровительных программах для детей и женщин, а также на образовательных программах. Хаим и Шерил Сабан пожертвовали десятки миллионов долларов детской больнице Лос-Анджелеса и бесплатной клинике семьи Сабан, доступной для всех членов общины Лос-Анджелеса.
«Одна из причин, почему мы пожертвовали средства этой клинике, заключается в следующем: задолго до того, как я встретила своего мужа, я сама находилась там на лечении», — рассказала Шерил Сабан. В то время она была работающей матерью-одиночкой без медицинской страховки и без финансовых средств на оплату медицинского обслуживания. «Я понимаю, каково это, искать, где можно получить бесплатное медицинское обслуживание».
Хаим Сабан больше тридцати лет считает Лос-Анджелес своим домом, но частичка его сердца все еще принадлежит Израилю, где он вырос. Он хочет жертвовать на благотворительность в Израиле столько же средств, сколько и в Лос-Анджелесе. Семья Сабан пожертвовала десятки миллионов долларов организации «Друзья Армии обороны Израиля» (Хаим Сабан служил в войсках) и различным израильским больницам, которые специализируются на нуждах детей и женщин. В общей сложности семья Сабан пожертвовала $350 млн на благотворительные проекты по всему миру, в основном в Израиле и Лос-Анджелесе.
Хаим Сабан родился в Египте в еврейской семье и в детстве иммигрировал в Израиль. Вся его семья проживала в однокомнатной квартире в Тель-Авиве. Еды на всех не хватало. Тем не менее, хотя его семья и не могла помогать другим деньгами, едой или одеждой, он понимал, насколько важно делиться с людьми тем, что у тебя есть.
«Тогда для меня делиться с близкими тем, что у меня есть, было важнее, чем быть частью общины. Мы не могли помогать людям деньгами, поэтому речь больше шла о поддержке членов тесного круга семьи, которые в ней нуждались», — вспоминает Хаим Сабан.
Перевод Полины Шеноевой