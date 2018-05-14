Отец самураев: как создатель «Могучих рейнджеров» отблагодарил американскую киноиндустрию

Сначала миллиардер и магнат индустрии развлечений Хаим Сабан (№729 в глобальном рейтинге Forbes , состояние — $3,2 млрд), наиболее известный благодаря работе над производством телесериала «Могучие рейнджеры», не был заинтересован в пожертвованиях на строительство Музея Американской академии кинематографических искусств. Средства благотворительного фонда семьи Сабан, которым руководят Хаим и его жена Шерил, обычно идут на финансирование проектов, связанных с детьми, образованием и женским здоровьем.

«Руководитель сбора средств на строительство музея Боб Айгер встретился со мной за завтраком. Некоторое время спустя он провел презентацию проекта и попросил о пожертвовании на сумму в $50 млн», — вспоминает Хаим Сабан. По его словам, он пообещал CEO компании The Walt Disney поговорить с женой. «Когда я рассказал ей, что собираюсь отказаться, она удивилась: „Ты сошел с ума?“. Я сказал: „Почему это я сошел с ума? Что я сделал не так?“. Она ответила: „Это такой важный проект, он станет твоим наследием. Ты не имеешь права отказаться“. Поэтому я, конечно же, согласился».

В сентябре Хаим Сабан заверил, что пожертвование на сумму $50 млн станет крупнейшим в истории его благотворительного фонда. Здание компании May Company, одно из главных помещений музея, было решено переименовать в честь Хаима Сабана.

Несмотря на то, что руководство Американской академии кинематографических искусств и наук долгое время собиралось построить музей (об этом сообщается даже в докладе 1949 года), сегодняшний проект — идея бывшего президента академии Фрэнка Пирсона , кинопродюсеров Сидни Гэниса и Хоука Коха, а также нынешнего главного исполнительного директора Дона Хадсона. Хотя за строительство музея все еще отвечает академия, в совет попечителей музея входят вице-председатель телекомпании NBC Universal Рон Майер, актер Том Хэнкс, контент-директор платформы Netflix Тед Сарандос и кинопродюсер Кэтлин Кэннеди.

Расположенный в самом сердце Лос-Анджелеса музей, построенный по проекту знаменитого архитектора Ренцо Пиано, будет прославлять не только любимый город Хаима Сабана, но и киноиндустрию, благодаря которой он стал миллиардером. В это сложно поверить, но этот музей станет первым музеем Лос-Анджелеса, посвященным киноиндустрии.

Открытие музея намечено на следующий год. В музее будут расположены образовательная студия, два кинотеатра и смотровая площадка. Выставочная площадь составит 4645 кв.м. В коллекцию войдет множество артефактов, начиная с красных туфелек Джуди Гарленд из фильма «Волшебник страны Оз» и заканчивая пишущей машинкой, на которой Джозеф Стефано написал сценарий к культовому психологическому хоррору «Психо». Кроме того, в музее будут размещены стенды, посвященные истории кинематографа, процессу кинопроизводства и влиянию киноиндустрии на культуру.

«Люди смогут погрузиться в мир кино и понять, как много нужно сделать, чтобы запустить фильм в прокат, как много нужно сделать, чтобы оживить эту магию: начиная с идеи фильма и написания сценария, заканчивая съемками фильма со всеми декорациями, костюмами, саундтреком и съемочной площадкой», — заявляет Шерил Сабан, добавляя, что именно благодаря киноиндустрии она и ее муж Хаим Сабан добились успеха.

Специально для подростков специалисты по кинематографии будут проводить практические воркшопы, посвященные всем аспектам кинопроизводства. Посетить данные мероприятия смогут абсолютно все подростки из Лос-Анджелеса. Кроме того, в музее будут проводиться экскурсии и образовательные мероприятия для школьников. Это как раз отвечает большой приверженности Хаима Сабана к образованию и просвещению.

Строительство музея — лишь один из проектов, финансируемых благотворительным фондом семьи Сабан в ставшем для них родным Лос-Анджелесе. «Это наш дом. Мы здесь живем и поэтому чувствуем себя обязанными улучшить жизнь менее обеспеченных жителей Лос-Анджелеса», — заявила Шерил Сабан.

Благотворительный фонд семьи Сабан в основном специализируется на оздоровительных программах для детей и женщин, а также на образовательных программах. Хаим и Шерил Сабан пожертвовали десятки миллионов долларов детской больнице Лос-Анджелеса и бесплатной клинике семьи Сабан, доступной для всех членов общины Лос-Анджелеса.

«Одна из причин, почему мы пожертвовали средства этой клинике, заключается в следующем: задолго до того, как я встретила своего мужа, я сама находилась там на лечении», — рассказала Шерил Сабан. В то время она была работающей матерью-одиночкой без медицинской страховки и без финансовых средств на оплату медицинского обслуживания. «Я понимаю, каково это, искать, где можно получить бесплатное медицинское обслуживание».

Хаим Сабан больше тридцати лет считает Лос-Анджелес своим домом, но частичка его сердца все еще принадлежит Израилю, где он вырос. Он хочет жертвовать на благотворительность в Израиле столько же средств, сколько и в Лос-Анджелесе. Семья Сабан пожертвовала десятки миллионов долларов организации «Друзья Армии обороны Израиля» (Хаим Сабан служил в войсках) и различным израильским больницам, которые специализируются на нуждах детей и женщин. В общей сложности семья Сабан пожертвовала $350 млн на благотворительные проекты по всему миру, в основном в Израиле и Лос-Анджелесе.

Хаим Сабан родился в Египте в еврейской семье и в детстве иммигрировал в Израиль. Вся его семья проживала в однокомнатной квартире в Тель-Авиве. Еды на всех не хватало. Тем не менее, хотя его семья и не могла помогать другим деньгами, едой или одеждой, он понимал, насколько важно делиться с людьми тем, что у тебя есть.

«Тогда для меня делиться с близкими тем, что у меня есть, было важнее, чем быть частью общины. Мы не могли помогать людям деньгами, поэтому речь больше шла о поддержке членов тесного круга семьи, которые в ней нуждались», — вспоминает Хаим Сабан.

Перевод Полины Шеноевой