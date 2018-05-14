Ещё
В Адыгее пройдeт международный фестиваль «Шепот небес»
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Адыгее пройдeт международный фестиваль «Шепот небес» 

АиФ Адыгея 19 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
С 19 по 27 мая 2018 года в Здравницу «Лаго-Наки» в одиннадцатый раз гости из России и из-за рубежа съедутся на фестиваль духовных практик разных стран и народов с тонким и красивым названием «Шёпот Небес». Тема фестиваля — «Звук: душа материя и жизнь». Душа звука — тока жизни, основного метода исцеления, используемого различными культурами в течение многих тысяч веков.
Двое из Мастеров фестиваля представляют уникальный вид искусства — Алтайское горловое пение, реликт, распространенный на обширных территориях от Алтая до Чукотки и сохраненный традиционными культурами Русской Сибири и Центральной Азии, сообщили в отделе СМИ по Адыгее.
Кай — самый древний вид искусства алтайского народа, музыкальный жанр абсолютно самостоятельный. Это — уникальное пение и уникальное исполнение. Это пение души, глубоко философское, нравственное осмысление жизни. Кайчы — исполнитель Кая, знаток сказаний и предсказатель, ясновидец, лечащий душу и телесные болезни. Слушатели его сказаний теряют ориентир времени, под звуки его топшуура улетают в поднебесье, бродят по древним горам, спускаются в «нижний мир» и возвращаются обратно.
24 мая на сцене Государственной филармонии Республики Адыгея состоится концерт двух хедлайнеров фестиваля «Шёпот Небес», двух представителей уникального искусства кай — Болота Байрышева и Алексея Чичакова.
Информация о концерте, о бронировании и покупке билетов — на сайте Государственной филармонии Республики Адыгея.
АиФ Адыгея: последние новости
В День Победы майкопчан ждет большая праздничная программа Мурат Кумпилов побывал в мастерской народного художника России Теучежа Ката Детская оздоровительная кампания в Адыгее стартует 28 мая
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах281
На Самойлову набросились зрители82
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
Изначальные концовки известных советских фильмов5
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»47
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение