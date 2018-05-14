В Адыгее пройдeт международный фестиваль «Шепот небес»

С 19 по 27 мая 2018 года в Здравницу «Лаго-Наки» в одиннадцатый раз гости из России и из-за рубежа съедутся на фестиваль духовных практик разных стран и народов с тонким и красивым названием «Шёпот Небес». Тема фестиваля — «Звук: душа материя и жизнь». Душа звука — тока жизни, основного метода исцеления, используемого различными культурами в течение многих тысяч веков.

Двое из Мастеров фестиваля представляют уникальный вид искусства — Алтайское горловое пение, реликт, распространенный на обширных территориях от Алтая до Чукотки и сохраненный традиционными культурами Русской Сибири и Центральной Азии, сообщили в отделе СМИ по Адыгее.

Кай — самый древний вид искусства алтайского народа, музыкальный жанр абсолютно самостоятельный. Это — уникальное пение и уникальное исполнение. Это пение души, глубоко философское, нравственное осмысление жизни. Кайчы — исполнитель Кая, знаток сказаний и предсказатель, ясновидец, лечащий душу и телесные болезни. Слушатели его сказаний теряют ориентир времени, под звуки его топшуура улетают в поднебесье, бродят по древним горам, спускаются в «нижний мир» и возвращаются обратно.

24 мая на сцене Государственной филармонии Республики Адыгея состоится концерт двух хедлайнеров фестиваля «Шёпот Небес», двух представителей уникального искусства кай — Болота Байрышева и Алексея Чичакова.

Информация о концерте, о бронировании и покупке билетов — на сайте Государственной филармонии Республики Адыгея.