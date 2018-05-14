Нужна помощь: Витю Дряннова спасет срочная операция по реконструкции черепа

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Сегодня мы рассказываем о шестнадцатилетнем Вите Дряннове из города Лыскова Нижегородской области.

Когда Вите было четыре года, у него обнаружили гидроцефалию мозга, поставили шунты для отвода жидкости, но началось сильное воспаление, пришлось делать операцию. В результате врачи выпилили из черепа мальчика два фрагмента. Один, справа, успешно закрыли собственной костной тканью, а дефект слева из-за воспаления не смогли. Сейчас пришло время закрыть второй дефект специальным имплантом. Операцию сделают за счет госбюджета, а вот сам имплант необходимо оплатить.

Из письма Ирины Дрянновой, мамы Вити:

"Любое падение или удар по голове для моего сына смертельно опасны. После операции у Вити осталось отверстие в черепе, которое закрывает только кожа. Когда сын родился, нам показалось, что голова у него немного больше, чем у других младенцев. Но врачи успокаивали: все в пределах нормы. А в четыре года у Вити внезапно походка стала шаткой, он часто запрокидывал голову. В районной больнице не могли понять, что происходит, и направили нас в Нижегородскую областную детскую клиническую больницу (НОДКБ). Там у сына обнаружили гидроцефалию (водянку головного мозга). Витю срочно прооперировали — установили шунты для отвода лишней жидкости. А через месяц начались осложнения: образовались гематомы в правом и левом полушариях головного мозга. Чтобы удалить гематомы, врачи провели трепанацию и изъяли два фрагмента костей черепа. Один успешно закрыли собственной костной тканью. А второй, по сути, остается открытым — его закрывает только кожа, из-за воспалительного процесса установить костную пластину не удалось. После операции Витя долго и тяжело восстанавливался: у него не работали правые рука и нога. Мой мальчик почти ничего не видит. Витя заново учился ходить и говорить. Сейчас нужно закрыть дефект, сделать это можно только имплантом из специального материала. Операцию проведут за счет госбюджета, но имплант госбюджетом не оплачивается. Нам самим нужную сумму не собрать. Пожалуйста, помогите!"

Для спасения Вити Дряннова не хватает 802 451 руб.

Главный врач НОДКБ Олег Кадников (Нижний Новгород): «Вите необходимо провести реконструктивную операцию черепа. В связи со значительными размерами дефекта привычные материалы — титан, быстротвердеющие полимеры — не подходят, требуется имплант на основе гидроксиапатита — Custombone».

Внимание! Cтоимость импланта 889 700 руб.

73 597 руб. собрали телезрители ГТРК «Нижний Новгород».

13 652 руб. собрали читатели rusfond.ru.

Не хватает 802 451 руб.

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