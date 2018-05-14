«БийскГлобалПати — 2018»: организаторы ищут таланты по всему краю

Таланты из Алтайского края и Республики Алтай могут принять участие в фестивале «БийскГлобалПати-2018».

Объявлен конкурс среди вокалистов, танцоров, трюкачей и спортсменов. Видеозаписи выступлений принимаются до 19 августа на электронную почту: biyskglobalpaty@mail.ru. Жюри будет рассматривать только новые, созданные в 2018 году номера.

Победители смогут выйти на сцену перед многотысячной аудиторией на главной площадке праздника. 13-ти часовой марафон, наполненный яркими выступлениями, спортивными состязаниями, необычными играми и конкурсами, розыгрышами призов пройдет и в первое воскресенье осени — 2 сентября.

«В этом году будет уже третье шоу, — говорит Александр Прокопьев , депутат Госдумы от Алтайского края. — Мы чувствуем потребность как-то меняться и обновляться. В этом году решили расширить географию — приглашаем принять участие в мероприятии не только жителей Бийска, приглашаем таланты из любого района».

Справка

Инициатором и организатором фестиваля «БийскГлобалПати» является Фонд социального содействия Александра Прокопьева при поддержке городской администрации. Положение конкурса.