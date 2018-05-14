Литературном музее А. М. Горького пройдет учредительное собрание нового общественного объединения «Деревянные города»

Горького (ул. Минина, 26) пройдет учредительное собрание нового общественного объединения — движения «Деревянные города».

Целью объединения является скорейшее прекращение процесса исчезновения объектов деревянного зодчества на территории Нижегородской области; внедрение в нашем регионе успешного зарубежного и российского опыта восстановления деревянных исторических зданий и развития исторических территорий; разработка, принятие и последовательная реализация региональной стратегии сохранения деревянного зодчества; позитивное изменение отношения к деревянной застройке со стороны общества, власти, бизнеса, архитекторов, застройщиков, иных заинтересованных лиц. Ключевая идея, объединяющая участников движения, — «сохранение через развитие», поскольку реставрация и приспособление деревянных объектов к новой жизни невозможны без включения их в современный контекст. Более того, использование традиционных приемов исторической деревянной застройки может стать основой для развития современной строительной индустрии.