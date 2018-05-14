Ещё
Литературном музее А. М. Горького пройдет учредительное собрание нового общественного объединения «Деревянные города»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Литературном музее А. М. Горького пройдет учредительное собрание нового общественного объединения «Деревянные города» 

Нижегородская правда 7 минут назад
Фото: Нижегородская правда
Горького (ул. Минина, 26) пройдет учредительное собрание нового общественного объединения — движения «Деревянные города».
Целью объединения является скорейшее прекращение процесса исчезновения объектов деревянного зодчества на территории Нижегородской области; внедрение в нашем регионе успешного зарубежного и российского опыта восстановления деревянных исторических зданий и развития исторических территорий; разработка, принятие и последовательная реализация региональной стратегии сохранения деревянного зодчества; позитивное изменение отношения к деревянной застройке со стороны общества, власти, бизнеса, архитекторов, застройщиков, иных заинтересованных лиц. Ключевая идея, объединяющая участников движения, — «сохранение через развитие», поскольку реставрация и приспособление деревянных объектов к новой жизни невозможны без включения их в современный контекст. Более того, использование традиционных приемов исторической деревянной застройки может стать основой для развития современной строительной индустрии.
Нижегородская правда: последние новости
Егор Крид: «Я разочаровался в Насте Смирновой» Хор НГЛУ покорил сердца слушателей Европы и стал лауреатом первой степени в Риме Шатковцы хранят память о девочке, ставшей символом блокады
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах281
На Самойлову набросились зрители82
«Тысяча чертей!»: угадайте фильм Боярского по кадру9
Изначальные концовки известных советских фильмов5
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»48
Видео
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
04:54
За что знаменитостей сажают в тюрьму
Кино
05:46
Никто не узнает этих звезд без макияжа
Кино
10:13
Как кинозвезды решаются на каминг-аут
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение