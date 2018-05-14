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В «Ночь музеев» двери своей резиденции откроет и Костромская Снегурочка
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В «Ночь музеев» двери своей резиденции откроет и Костромская Снегурочка 

k1news.ru 2 часа назад
Фото: k1news.ru
19 мая Резиденция Снегурочки присоединится к всероссийской акции «Ночь музеев». Снежная волшебница и ее академики ждут гостей, сообщает городская администрация.
Акция стартует в 19:00, а закончится в 00:00. В это время будут работать интерактивные площадки: буккроссинг, рисование шаржей, музыкальная гостиная, фотосушка, фотозоны для памятных снимков.
Кроме того, вы сможете узнать много нового и интересного о резиденции снежной волшебницы, посетить комнату чудес
В этот вечер в Резиденции пройдет фотовыставка Александра пока Неизвестного, в 19:30 и 20:30 состоится караоке-лотерея, с 19:00 до 21:30 пройдут мастер-классы стоимостью от 50 до 150 рублей.
С 20:00 до 21:30 пройдет презентация Академии Снежных Чудес «Отвори дверь в сказку».
С 21:30 до 00:00 пройдет концерт коллектива «5 Франков», Олега Богомолова и других костромских музыкантов.
Перед вами выступит студия старинного бального танца «Reverence», студенты Костромского колледжа культуры, театр моделей «Совершенство», клуб «Чудеса рукоделия».
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