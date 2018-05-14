В Центральной деловой библиотеке принимают детские книги для отправки в регионы

Почти во всех семьях рано или поздно начинают копиться детские книги, выкинуть которые рука не поднимается, а место они занимают. Дети растут, их интересы меняются, а книги, купленные и подаренные в разное время, накапливаются стопками и создают беспорядок. Или занимают место на полках, куда уже нужно ставить новые издания, подходящие по возрасту.

Есть несколько вариантов, которыми можно воспользоваться, чтобы освободить место в книжном шкафу: отдать книги друзьям и знакомым, вынести на помойку, отнести в детский сад. А можно воспользоваться возможностью дать книгам вторую жизнь и принести детские издания в Центральную деловую библиотеку, которая находится в Москве по адресу улица Бориса Галушкина, дом 19, корпус 1.

Здесь проходит акция «Скорая библиотечная помощь». Библиотекари принимают книги и безвозмездно рассылают их по читальням в разные регионы России, где есть необходимость обновить книжный фонд. Книги уже отправили на Алтай, в Суздаль и в Ярославскую область.

К пересылке принимаются издания в хорошем состоянии, не порванные, не изрисованные. Кроме детских книг, в библиотеку можно принести и взрослую художественную литературу, справочники и энциклопедии. Перед тем, как везти книги, нужно позвонить в Центральную деловую библиотеку по телефонам: +7 (495) 683-56-46, +7 (495) 683-56-18 или написать письмо на электронную почту mgdb@culture.mos.ru.

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