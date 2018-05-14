«Покровские встречи» начались под Вологдой

Масштабный фестиваль православной культуры стартовал в селе Покровское Вологодского района. В усадьбе Брянчаниновых начались ежегодные «Покровские встречи».

Праздник, посвященный памяти вологодского богослова Игнатия Брянчанинова, начался с Божественной литургии, которую в храме Покрова Пресвятой Богородицы провел Митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий.

В рамках фестиваля запланированы концерты, выставки и круглые столы. Так, 15 мая в 18 часов в Софийском соборе Вологодского Кремля состоится концерт Мужского камерного хора Вологодской филармонии. В среду в самой усадьбе пройдут Брянчаниновские чтения. 18 мая все желающие могут бесплатно посетить выставку «Православная Вологда», работающую в Вологодском музее-заповеднике.

22 мая на родине богослова состоится интерактивная программа «Отроку благочестие блюсти, или как наставляли дворянских детей», посвященная домашнему воспитанию и образованию дворянских детей в XIX веке. Участники увидят уроки в усадебном доме и станут свидетелями бальной церемонии в парадном зале.