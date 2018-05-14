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«Покровские встречи» начались под Вологдой
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«Покровские встречи» начались под Вологдой 

Вологда.рф 1 час назад
Масштабный фестиваль православной культуры стартовал в селе Покровское Вологодского района. В усадьбе Брянчаниновых начались ежегодные «Покровские встречи».
Праздник, посвященный памяти вологодского богослова Игнатия Брянчанинова, начался с Божественной литургии, которую в храме Покрова Пресвятой Богородицы провел Митрополит Вологодский и Кирилловский Игнатий.
В рамках фестиваля запланированы концерты, выставки и круглые столы. Так, 15 мая в 18 часов в Софийском соборе Вологодского Кремля состоится концерт Мужского камерного хора Вологодской филармонии. В среду в самой усадьбе пройдут Брянчаниновские чтения. 18 мая все желающие могут бесплатно посетить выставку «Православная Вологда», работающую в Вологодском музее-заповеднике.
22 мая на родине богослова состоится интерактивная программа «Отроку благочестие блюсти, или как наставляли дворянских детей», посвященная домашнему воспитанию и образованию дворянских детей в XIX веке. Участники увидят уроки в усадебном доме и станут свидетелями бальной церемонии в парадном зале.
Завершится фестиваль 24 мая в День памяти святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. В этот день в колледже искусств пройдет концерт Государственной академической симфонической капеллы России под управлением народного артиста России Валерия Полянского.
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