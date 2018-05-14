Ещё
«Микрон» приглашает на выставку SemiExpo-2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Микрон» приглашает на выставку SemiExpo-2018 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
ПАО «Микрон» приглашает принять участие в деловой программе международной выставки SEMIEXPO Russia, которая пройдет в Москве, в Экспоцентре на Красной Пресне 29-30 мая 2018 года.
29 мая в 11.00 в рамках пленарной сессии выступит генеральный директор ПАО «Микрон» Гульнара Хасьянова, сообщили в пресс-службе микроэлектронного предприятия Зеленограда.
Гульнара Хасьянова отмечает, что сегодня отрасль микроэлектроники во всем мире находится в фазе серьезных перемен, перестраиваясь под потребности цифровой экономики: «Эпоха цифровизации формирует новые глобальные тренды в сфере технологий и радикально меняет привычную действительность. Интернет вещей и системы искусственного интеллекта являются основными драйверами роста для полупроводниковой отрасли и уже сейчас требуют от нас не только новых технологических решений, но и серьезных изменений бизнес-моделей».
Выставка SEMIEXPO Russia собирает ключевых игроков рынка, участвующих в цепочке поставок: от материалов и оборудования до технологий производства, услуг, компонентов и приложений. Деловая программа мероприятия охватывает такие темы, как: состояние и развитие рынка микроэлектроники в России и мире, точки роста микроэлектронной промышленности и цифровая экономика.
Микроэлектронная отрасль — основа технологической независимости и информационной безопасности страны в условиях цифровой трансформации экономики и общества. Развитие отечественной электронной компонентной базы является одним из ключевых направлений государственной программы «цифровая экономика».
Префектура Зеленоградского административного округа: последние новости
Зеленоградские школьники провели для ветеранов экскурсию по Музею Зеленограда ГБУ «Энергия» приглашает на праздничный и отчетный концерты 16 мая главы управ районов Зеленограда проведут встречи с населением
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах293
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»49
На Самойлову набросились зрители82
Изначальные концовки известных советских фильмов6
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение