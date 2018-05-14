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В Казани впервые отпразднуют День жизнелюба
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В Казани впервые отпразднуют День жизнелюба 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
День жизнелюба впервые отпразднуют в казанском парке Крылья Советов 26 мая, сообщил на деловом понедельнике начальник Управления культуры исполкома Азат Абзалов.
В этот день для гостей праздника, который откроет новый летний сезон социального проекта для пенсионеров, запланирован целый комплекс мероприятий: концерт, ярмарка для садоводов, мастер-классы по гончарному искусству, танцам, художественному чтению.
Кроме того, все желающие смогут посетить занятия по танцевальной терапии под руководством опытных тренеров. На площадке можно будет «протанцевать» свои чувства, что, по мнению врачей, благоприятно воздействует на физическое и психологическое состояние человека. Помимо этого в парке пройдет квест, в рамках которого участникам предложат пройти задания на семи площадках.
Также на празднике будет работать площадка «Здорового образа жизни», где пройдут занятия по общей физической подготовке и йоге, турниры по шашкам и шахматам.
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