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15 мая комплекс «Атамань» зовет гостей на открытие фестивального сезона
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15 мая комплекс «Атамань» зовет гостей на открытие фестивального сезона 

АиФ — Юг 18 минут назад
Фото: АиФ – Юг
Краевой праздник «Атамань» встречает гостей!» стартует в 11 часов в Темрюкском районе в 11 часов. Гостей по традиции будут встречать богатой концертной программой. Лучшие профессиональные и самодеятельные творческие коллективы Краснодарского края покажут свое мастерство и поднимут яркими выступлениями настроение всем участникам открытия.
В амфитеатре выставочного комплекса споют и станцуют артисты Кубанского казачьего хора, краснодарской филармонии им. Г. Ф. Пономаренко, ТО «Премьера» им. Л. Г. Гатова и других коллективов.
Все подворья «Атамани» покажут реконструкции традиционных народных обрядов, здесь зазвучат народные песни, мастера-ремесленники продемонстрируют свои изделия.
«Гостей угостят традиционными блюдами кубанской кухни и пригласят посетить экскурсии. Все желающие смогут поучаствовать в мастер-классах», — сообщили в министерстве культуры Кубани.
В сезоне 2018 года в казачьей станице планируется провести целый ряд гастрономических праздников: «Картопля цэ нэ цыбуля», «Гарнэ сальце», «За общим столом», фестиваль вареников «Навары, мылая», «Тэщины пирижэчкы». Также в «Атамани» пройдут выставки-ярмарки декоративно-прикладного искусства, фестивали традиционной культуры.
Завершится работа комплекса в октябре традиционным краевым фестивалем «День станицы „Атамань“, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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