Прихожане Казанского храма в Теплом Стане совершили паломническую экскурсию

12 мая 2018 года прихожане храм Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане посетили город Боровск и его святыни.

«На этот раз путешествовали с актером театра Русской Драмы, экскурсоводом и постоянным прихожанином Казанского храма Дмитрием Поляковым . Знакомство с древним Боровском, как и всей экскурсии, было наполнено огромным количеством интересной и разнообразной информации. Это неудивительно, ведь Боровск — древний город. Поселение на месте современного Боровска существовало еще с XI века», сообщается на сайте храма.

Самым главным духовным центром Боровска является Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, основанный в середине XV века прп. Пафнутием Боровским.

Паломники насладиться внутренней тишиной намоленного веками места и познакомиться с его богатой историей.