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Прихожане Казанского храма в Теплом Стане совершили паломническую экскурсию
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Прихожане Казанского храма в Теплом Стане совершили паломническую экскурсию 

Наш Теплый стан 1 час назад
Фото: Наш Теплый стан
12 мая 2018 года прихожане храм Казанской иконы Божией Матери в Теплом Стане посетили город Боровск и его святыни.
«На этот раз путешествовали с актером театра Русской Драмы, экскурсоводом и постоянным прихожанином Казанского храма Дмитрием Поляковым. Знакомство с древним Боровском, как и всей экскурсии, было наполнено огромным количеством интересной и разнообразной информации. Это неудивительно, ведь Боровск — древний город. Поселение на месте современного Боровска существовало еще с XI века», сообщается на сайте храма.
Самым главным духовным центром Боровска является Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, основанный в середине XV века прп. Пафнутием Боровским.
Паломники насладиться внутренней тишиной намоленного веками места и познакомиться с его богатой историей.
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