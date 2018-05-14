Вакханалия на дорогах: ростовские автобусы объезжают Театральную по придуманным на ходу маршрутам

С 14 мая и до середины августа одна из главных транспортных артерий Ростова — Театральная площадь — будет закрыта для транспорта. В Александровке и Нахичевани произошел ожидаемый транспортный коллапс — местные жители жалуются на огромные пробки по утрам. Усугубилось это еще и тем, что общественный транспорт начал ездить по каким-то совершенно непонятным схемам, игнорируя маршруты, предложенные чиновниками горадминистрации. Возьмем, например, автобус № 80 и отследим его маршрут через специальное приложение. Один едет по 1-й и 2-й Линиям, второй — по Советской, хотя они должны через площадь Свободы ехать к проспекту Шолохова.

А вот 7-й автобус, который упорно движется по Советской, а затем сворачивает на Закруткина, хотя тоже должен объезжать по Шолохова.

— Вакханалия и беспредел с движением «садовых» автобусов продолжаются! — написал возмущенный ростовчанин Николай Макухин и приложил скриншот, на котором видно, что несколько автобусов упорно игнорируют проспект Шолохова и едут по улице Ченцова.

Мы обратились за комментарием в автотранспортные предприятия, которые отвечают за эти маршруты. — Всех водителей предупредили о закрытии Театральной площади и изменениях схемы движения, — сообщили в АТП, отвечающем за маршруты № 3, 3а и 7. В предприятии, которое организует работу 80-х автобусов, корреспонденту 161.ru ответили, что все водители предупреждены, но как организовать движение так, чтобы они не нарушали новую схему, решат на совещании департамента транспорта. Новая схема движения общественного транспорта выглядит так:

для автобусного маршрута № 3: ЖДВ — ул. Б. Садовая — пр. Театральный — пр. Шолохова — пр. Сельмаш — ул. 1-й Конной Армии — ул. В. Пановой — ул. Менжинского — ул. Курчатова — ул. Щербакова — Лесничество — ул. Щербакова — ул. Курчатова — ул. Менжинского — пр. Сельмаш — пр. Шолохова — пр. Театральный — ул. Б. Садовая — ЖДВ;

№ 3а: ЖДВ — ул. Б. Садовая — пр. Театральный — пр. Шолохова — пр. Сельмаш — ул. 1-й Конной Армии — ул. В. Пановой — ул. Менжинского — ул. Курчатова — ул. Днепропетровская — ул. 26 Июня — пер. Туапсинский — пер. Древесный — ул. Туполева — ул. Днепропетровская — ул. Каскадная — ул. Орская — Областная туб. больница — ул. Орская — ул. Каскадная — ул. Днепропетровская — ул. Туполева — пер. Древесный — пер. Туапсинский — ул. 26 Июня — ул. Днепропетровская — ул. Курчатова — ул. Менжинского — пр. Сельмаш — пр. Шолохова — пр. Театральный — ул. Б. Садовая — ЖДВ;

№ 7: Гл. ЖДВ — ул. Б. Садовая — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. З. Космодемьянской — ул. Можайская;

№ 67: мкр. Левенцовский — ул. Еременко — ул. Зорге — пр. Стачки — пр. Сиверса — ул. Б. Садовая — пр. Театральный — пр. Шолохова — пр. Мира — ул. Металлургическая — ул. Образцовая — ул. В. Пановой — пр. Сельмаш — пр. Шолохова — пр. Театральный — ул. Б. Садовая — пр. Сиверса — пр. Стачки — ул. Зорге — ул. Еременко — мкр. Левенцовский;

№ 70: Пригородный ж/д вокзал — ул. Б. Садовая — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. 20-я Линия — ул. 19-я Линия — ул. Мясникова — ул. Сарьяна — пр. 40-летия Победы — ул. Петрожицкого — п. Кирпичный — ул. Петрожицкого — пр. 40-летия Победы — ул. Сарьяна — ул. 35-я Линия — ул. Комсомольская — пл. Свободы — ул. 20-я Линия — пр. Шолохова — пр. Театральный — ул. Б. Садовая — пл. Привокзальная — Главный ж/д вокзал;

№ 80: Пригородный ж/д вокзал — ул. Б. Садовая — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. 20-я Линия — ул. 19-я Линия — ул. Мясникова — ул. Сарьяна — пр. 40-летия Победы — Александровка — пр. 40-летия Победы — ул. Сарьяна — ул. 35-я Линия — ул. Комсомольская — пл. Свободы — ул. 20-я Линия — пр. Шолохова — пр. Театральный — ул. Б. Садовая — пл. Привокзальная — Главный ж/д вокзал;

№ 98: ГПЗ-10 — ул. Малиновского — пр. Коммунистический — ул. Тружеников — пр. Стачки — пр. Сиверса — ул. Б. Садовая — пр. Театральный — пр. Шолохова — пр. Мира — ул. Металлургическая — ул. Образцовая — ул. В. Пановой — пр. Сельмаш — пр. Шолохова — пр. Театральный — ул. Б. Садовая — пр. Сиверса — пр. Стачки — ул. Тружеников — пр. Коммунистический — ул. Малиновского — ГПЗ-10;

№ 55-МТ: ТК Лента — ул. Жданова — пр. Маршала Жукова — ул. Еременко — ул. Малиновского — ул. 339-й Стрелковой дивизии — ул. Содружества — ул. Еременко — ул. Мичуринская — пр. Стачки — пл. 5-го Донского корпуса — пр. Сиверса — ул. Красноармейская — пр. Театральный — ул. М. Горького — ул. Ченцова — ул. Каяни — ул. Мурлычева — ул. Верхненольная — ул. Советская — ул. Нижненольная — ул. Мясникова — ул. Сарьяна — пр. 40-летия Победы — пос. Александровка — пр. 40-летия Победы — ул. Сарьяна — ул. Мясникова — ул. 1-я Линия — ул. 2-я Линия — ул. Налбандяна — ул. Каяни — ул. Ченцова — ул. М. Горького — пр. Театральный — ул. Красноармейская — пр. Сиверса — пл. 5-го Донского Корпуса — пр. Стачки — ул. Мичуринская — ул. Еременко — ул. Содружества — ул. 339-й Стрелковой дивизии — ул. Малиновского — ул. Еременко — пр. Маршала Жукова — ул. Жданова — ТК Лента;

№80-МТ: Александровка — пр. 40-летия Победы — ул. Сарьяна — ул. 35-я Линия — ул. Комсомольская — пл. Свободы — пл. К. Маркса — ул.1-я Майская — ул. 2-я Линия — ул. Налбандяна — ул. Каяни — ул. Ченцова — ул. М. Горького — пр. Театральный — ул. Красноармейская — Гл. ЖДВ — пл. Привокзальная — пр. Сиверса — разворот в районе пр. Сиверса, 2е — пр. Сиверса — ул. Красноармейская — пр. Театральный — ул. М. Горького — ул. Ченцова — ул. Каяни — ул. Мурлычева — ул. Верхненольная — ул. Советская — ул. 19-я Линия — ул. Мясникова — ул. Сарьяна — пр. 40-летия Победы — Александровка;

-№98-МТ: Станция «Первомайская» — ГПЗ-10 — ул. Малиновского — пр. Коммунистический — ул. Тружеников — пр. Стачки — пр. Сиверса — пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — ул. М. Горького — ул. Ченцова — ул. Каяни — ул. Мурлычева — ул. Верхненольная — ул. Советская — пл. К. Маркса — ул.1-я Майская — ул. 2-я Линия — ул. Налбандяна — ул. Каяни — ул. Ченцова — ул. М. Горького — пр. Театральный — ул. Красноармейская — пл. Привокзальная — пр. Сиверса — пр. Стачки — ул. Тружеников — пр. Коммунистический — ул. Малиновского — ГПЗ-10 — станция «Первомайская»;

троллейбусный маршрут №1 работать не будет;

троллейбусный маршрут №2 будет ездить по схеме: ул. 35-я Линия — ул. Комсомольская — пл. К. Маркса — ул. 20-я линия — ул. Лекальная — ул. 22-я Линия — пр. Шолохова — пр. Театральный — ул. Красноармейская — пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. 20-я Линия — пл. К. Маркса — ул. 19-я Линия — ул. Листопадова — ул. 35-я Линия.

№22: пос. Александровка — пр. 40-летия Победы — ул. Сарьяна — ул. 35-я Линия — ул. Комсомольская — пл. К. Маркса — ул. 20-я линия — ул. Лекальная — ул. 22-я Линия — пр. Шолохова — пр. Театральный — ул. Красноармейская — пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. 20-я Линия — пл. К. Маркса — ул. 19-я Линия — ул. Сарьяна — пр. 40-летия Победы — пос. Александровка;

трамвай №1 работать не будет.

Театральная площадь будет закрыта до 15 августа. Там обустроят фан-зону для болельщиков ЧМ.