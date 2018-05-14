«Сказали, что из-за пацана»: в попытке суицида 13-летней девочки из Башкирии винят несчастную любовь

Вечером 12 мая восьмиклассница из Белорецка попыталась свести счеты с жизнью. Страшное происшествие случилось на глазах у горожан около 20 часов вечера. Ребенка обнаружили жители одной из многоэтажек на козырьке дома по улице Крупской. До этого ее видели на балконе девятого этажа.

Девочка выжила, но сейчас она в крайне тяжелом состоянии в местной больнице. Что заставило ее решиться на отчаянный шаг, выяснил корреспондент Ufa1.

«В три года бросила мама»

За свои 13 лет Арина (здесь и далее имена изменены. — Прим. ред.) перенесла много потрясений. Малышке было всего три года, когда от нее отказалась родная мать. В приюте, к счастью, кроха не была и года: сироту забрала приемная мама. Родную мать к тому времени уже лишили родительских прав.

— Приемная мама одна воспитывала Арину. Они жили вместе 10 лет, разные ситуации бывали. Ребенок трудный, и возраст сейчас непростой. Но мама ее очень любит и страшно переживает из-за случившегося, — рассказала родственница девочки Елена.

По словам знакомых семьи, приемная мать иногда ругала Арину, но только по делу. Но постепенно девочка стала отбиваться от рук: связалась с плохой компанией, которая плохо на нее влияла.

— У Арины есть подруга, которая все время давила на ее больные места. Она вечно напоминала, что та — неродная. Твердила: «Тебя не любят, заставляют учиться, игнорируют…». В общем манипулировала и настраивала против родных, — говорит Елена.

Тем не менее близкие говорят, что по характеру Арина мягкая и добрая. Только порой слишком доверчивая, вот и попала в передрягу.

«Переживала из-за несчастной любви»

По словам друзей, подтолкнуть к страшному поступку могли нескладные отношения с мальчиком. Ребята рассказали, что незадолго до трагического происшествия Арина сблизилась с парнем из той же школы. Но к юной пассии молодой человек относился несерьезно — накала страстей несформированная детская психика не выдержала.

— Он и сейчас не отрицает, что у них Ариной были отношения. Но вот только подробностей никому не говорит, — говорят в школе.

Сложные перипетии чувств Арине давались непросто. Соседи рассказали, что она даже попала на учет в полицию. Подругам она несколько раз рассказывала о своих суицидальных мыслях и совсем недавно попробовала наложить на себя руки, но ее успели откачать.

Врачи делают все возможное, чтобы спасти школьницу

Провели операцию

Сейчас Арина в больнице в тяжелейшем состоянии: врачи держат ее в искусственной коме. Делать какие-либо прогнозы врачи боятся.

— Арине провели операцию на кишечник, руки и ноги реагируют на раздражители. Из хороших новостей это все. Родные и близкие верят, что девочка выживет. Но обещать этого никто не может, — переживает Елена.

Медики считают, что подростку потребуется еще не одна операция. В больнице даже подумывают перевезти Арину в Уфу — подключить к спасению ее жизни столичных специалистов.

К проверке произошедшего подключился следком. После того как оперативники выяснят причины и обстоятельства случившегося, решат, есть ли основание для возбуждения уголовного дела.