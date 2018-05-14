В Казани отметят Духов день в Суконной слободе

«Духов день в Суконной слободе» отметят 27 и 28 мая у храма в честь Сошествия Святого Духа и площадке у театра кукол «Экият» (на улицах Миннулина и Петербургской).

Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, мероприятие соединит праздничные богослужения с народными традициями. Будет работать площадка народных промыслов — гости смогут увидеть работу старинного ткацкого станка, гончарную мастерскую, процесс создания традиционной русской куклы. Также можно будет посетить мастер-классы по современным ремеслам, послушать лекции о семейной культуре от многодетной мамы Анастасии Шишовой и принять участие в открытой беседе со священниками. Будет работать ярмарка.

Праздник проводится по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Феофана.