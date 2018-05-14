Ещё
В Казани отметят Духов день в Суконной слободе
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Казани отметят Духов день в Суконной слободе 

АиФ Казань 2 часа назад
Фото: АиФ Казань
«Духов день в Суконной слободе» отметят 27 и 28 мая у храма в честь Сошествия Святого Духа и площадке у театра кукол «Экият» (на улицах Миннулина и Петербургской).
Как сообщает пресс-служба мэрии Казани, мероприятие соединит праздничные богослужения с народными традициями. Будет работать площадка народных промыслов — гости смогут увидеть работу старинного ткацкого станка, гончарную мастерскую, процесс создания традиционной русской куклы. Также можно будет посетить мастер-классы по современным ремеслам, послушать лекции о семейной культуре от многодетной мамы Анастасии Шишовой и принять участие в открытой беседе со священниками. Будет работать ярмарка.
Праздник проводится по благословению митрополита Казанского и Татарстанского Феофана.
АиФ Казань: последние новости
В шести районах Казани 10 мая не будет света В столице Татарстана презентовали книгу «Герои Казани» В Казани впервые отпразднуют День жизнелюба
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах294
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»49
На Самойлову набросились зрители82
Изначальные концовки известных советских фильмов6
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение