Обряд крещения у православных — это насилие над младенцами, почти намеренное убийство! Иностранцы потрясены

Крещение — это традиционный православный ритуал, однако видеоролики с насильственным крещением младенцев не на шутку пугают иностранцев. Некоторые даже приравнивают ритуал к убийству. На этом видео епископ трижды окунает младенца в воду. Обратите внимание на амплитуду, с какой епископ погружает ребенка в холодную воду. Родители почему-то ничуть не переживают за свое чадо, а, напротив, полны спокойствия. Китайские интернет-пользователи не смогли оставить без внимания необычный обряд. Издание «Гуаньча» сообщило, что согласно греческой традиции резкое погружение младенца в воду с высоты — один из способов победить проблему снижения рождаемости, что как раз актуально для России.

http://www.guancha.cn/europe/2018_05_14_456734.shtml

Комментарии китайцев из Вэйбо (китайский аналог Твиттера — прим. ред.):

https://m.weibo.cn/status/4239559821320555?luicode=20000061&lfid=4239594033407882

Цзинван Цзинши: «Ох уж эти православные обряды! Это ведь насильственное убийство младенцев!»

https://m.weibo.cn/status/4239588467701688

Далекая луна: «Вы слышали, что у „волосатиков“ (так китайцы называют русских из-за густого волосяного покрова на теле — прим. ред.) есть обряд крещения? Должен быть другой способ решить проблему низкой рождаемости…»

https://m.weibo.cn/status/4239585611155937

Пеньфаньцзюнь: «Наверное, недостаточно крепкие русские не выживают в этом обряде».

Baiyang10000: «Неудивительно, что российский флот не может стать № 1 в мире, если с детства у них формируется боязнь воды».

https://m.weibo.cn/status/4233804325157678?luicode=10000011&lfid=1076036244719052

Чжэньнаньде: «Существует такая теория, когда ребенка погружаешь в воду, его шея естественно выпрямляется, и вследствие этого легко получить перелом позвоночника».

Младшая сестра Циньсинь: «Это что за ритуал такой? Еще люди в очереди ради этого стоят!»

Бобо сяоэр: «А это потом никак не скажется на его взрослой жизни?»