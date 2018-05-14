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В Сургуте скончался воспитанник центра «Добрый волшебник»
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В Сургуте скончался воспитанник центра «Добрый волшебник» 

АиФ Югра 2 часа назад
Фото: АиФ Югра
9-летний Тимур Намозов скончался 12 мая в Сургуте. У ребенка был диагноз ДЦП, несколько лет назад он потерял зрение. Более того, у него нашли рак. На похороны мальчика собирают деньги.
Оказать помощь в организации похорон маме Тимура можно, переведя средства по номеру карты 6390 0267 9015 8408 99 (Скорозвон И. П.), сообщает ugra-news.ru.
Напомним, мальчик-инвалид в 2016 году стал жертвой насилия со стороны воспитателя реабилитационного центра «Добрый волшебник» в Сургуте. Женщина сломала ребенку руку, заставляя съесть кислородный коктейль.
Сургутский городской суд признал воспитателя виновной в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью, а также в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью малолетнего. Она отбывает наказание — 8 месяцев в колонии-поселении.
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