Под Переславлем прошел фестиваль русского гостеприимства «Хлеб-да-Сольба»

Третий благотворительный фестиваль русского гостеприимства «Хлеб-да-Сольба» прошел 12 мая в Николо-Сольбинском женском монастыре.

— Каждый год увеличивается число участников, и это говорит о том, что фестиваль «Хлеб-да-Сольба» зарекомендовал себя как масштабное культурное событие, — отметила директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова . — В его рамках православная русская культура соединяется с современной, что делает программу привлекательной для любого зрителя.

В обители уже традиционно гостей встретили два ландшафтных пространства. Большая фестивальная сцена, на которой исполняли духовную и национальную музыку, расположилась в центре монастырского двора. Здесь выступили солисты и коллективы из России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана, Латвии, Молдавии и других стран ближнего и дальнего зарубежья. Новшество фестиваля — концерты в храмах обители.

Вторая сцена расположилась на набережной реки Сольбы у монастырской стены. Здесь прошли народное гулянье и большой праздничный концерт, выставка-ярмарка хлеба и выпечки, чемпионат по приготовлению ухи, кулинарные мастер-классы по приготовлению блюд национальных кухонь, казачьи забавы, хороводы, фейерверк. Участие в концерте приняли российские звезды, среди них — Родион Газманов

В центре монастырского двора прошли десятки мастер-классов, выставки, интерактивные программы. Гости фестиваля увидели уникальные ремесленные представления, продегустировали блюда монастырской кухни и русскую традиционную выпечку, поучаствовали в работе мультипликационной и театральной мастерской.

Состоялась и благотворительная акция «Монастырский розовый сад». Это одна из традиций фестиваля, участники которой — известные деятели культуры и науки, популярные артисты, представители духовенства и, конечно, дети — высаживают кусты роз в монастырском розовом саду, заложенном на первом фестивале «Хлеб-да-Сольба» в 2016 году.

Справка

Николо-Сольбинский женский монастырь расположен в многовековом лесу, вдали от больших населенных пунктов, на живописном берегу реки Сольбы в Ярославской области, в 180 километрах от Москвы и Ярославля. В настоящее время на территории восстановленного из руин монастыря расположено 11 храмов, детский приют и «Добрая школа на Сольбе» для воспитанниц. В обители живут 50 сестер и более 60 девочек-воспитанниц.

Учредители и организаторы фестиваля: Николо-Сольбинский женский монастырь, некоммерческий фонд «Возрождение русских православных традиций» при содействии полномочного представителя Президента России по ЦФО, при поддержке департамента туризма Ярославской области, благотворительного фонда «Забота о будущем», российского союза неправительственных организаций «Отечество».