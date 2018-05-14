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В «Пионере» пройдет благотворительный показ
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В «Пионере» пройдет благотворительный показ 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
15 мая кинотеатр Пионер и Детский хоспис «Дом с маяком» проведут совместную акцию — благотворительную семейную премьеру мультфильма «Пчёлка Майя и Кубок Мёда».
Мероприятие приурочено к первому юбилею «Дома с маяком» — 16 мая детскому хоспису исполнится 5 лет.
Средства, собранные от продажи билетов, будут направлены в Детский хоспис. Кроме того, гости «Пионера» смогут сделать пожертвование в пользу «Дома с маяком» — в день показа в кинотеатре будет установлен специальный бокс для сбора средств.
Идея создания Детского хосписа в Москве принадлежит Фонду помощи хосписам «Вера» и Фонду «Подари жизнь». Обе эти организации начали свою деятельность еще в 90-е и за эти годы оправдали доверие тех, кто помогал им, и тех, кому помогают они.
Генеральный директор кинотеатра Пионер Мэри Назари считает, что «человеку свойственно делиться радостью с теми, кому не так радостно и не так легко». Поэтому компания «Пионер» решила провести благотворительную премьеру мультфильма про неунывающую пчёлку Майю и пригласить на показ семьи с детьми. Возможность присоединиться к акции есть у всех жителей нашего округа. Спешите творить добро!
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