В «Пионере» пройдет благотворительный показ

15 мая кинотеатр Пионер и Детский хоспис «Дом с маяком» проведут совместную акцию — благотворительную семейную премьеру мультфильма «Пчёлка Майя и Кубок Мёда».

Мероприятие приурочено к первому юбилею «Дома с маяком» — 16 мая детскому хоспису исполнится 5 лет.

Средства, собранные от продажи билетов, будут направлены в Детский хоспис. Кроме того, гости «Пионера» смогут сделать пожертвование в пользу «Дома с маяком» — в день показа в кинотеатре будет установлен специальный бокс для сбора средств.

Идея создания Детского хосписа в Москве принадлежит Фонду помощи хосписам «Вера» и Фонду «Подари жизнь». Обе эти организации начали свою деятельность еще в 90-е и за эти годы оправдали доверие тех, кто помогал им, и тех, кому помогают они.

Генеральный директор кинотеатра Пионер Мэри Назари считает, что «человеку свойственно делиться радостью с теми, кому не так радостно и не так легко». Поэтому компания «Пионер» решила провести благотворительную премьеру мультфильма про неунывающую пчёлку Майю и пригласить на показ семьи с детьми. Возможность присоединиться к акции есть у всех жителей нашего округа. Спешите творить добро!