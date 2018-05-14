Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 ищут в Самаре новых соцпредпринимателей

Фонд «Навстречу переменам» поддерживает и развивает профессиональные компетенции социальных предпринимателей всего мира с 2012 года. В России фонд начал самостоятельную жизнь в 2015 году. Партнерами проекта стали оператор Tele2 , VIASAT, газета Мetro и Фонд президентских грантов. За это время команде «Навстречу переменам» удалось организовать 6 конкурсов, собрать более 2000 заявок и наградить 30 победителей из разных регионов России. А значит, все большее число детей получили возможность улучшить уровень жизни, решить социальные проблемы и шагнуть навстречу счастливым переменам.

Один из самых резонансных проектов-победителей — книжный магазин-клуб на колесах «Бампер» — вот уже в течение нескольких лет привозит специально отобранные, лучшие детские книги читателям Москвы, Подмосковья и других городов России. Тут можно также поучаствовать в разнообразных просветительских программах, литературных и художественных мастер-классах, получить консультацию книжного психолога. А победители 2017 года — театр «Взаимодействие», актерами которого являются дети и взрослые с синдромом Дауна, — меняют зрительское сознание. «Благодаря фонду мы смогли осознать себя как команду, но самое главное — поверить в то, что самые смелые идеи могут стать реальностью», — делится опытом участник проекта Маргарита Ребецкая . — Помимо знаний и навыков, приобретенных на семинарах, ключевым для нас стало то, что сотрудники фонда поддерживали нас, помогли проработать миссию, а также погрузили нас в среду, в которой наш проект смог комфортно развиваться".

В этом году в финале конкурса «Навстречу переменам-2018» жюри отберет 10 проектов. Заявки на конкурс принимаются до 15 июня.

Никаких ограничений по направлениям проектов нет. Главное, чтобы они были нацелены на конечного благополучателя, — ребенка, и с их помощью могла бы быть решена острая и важная проблема детства в регионе. «К участию в конкурсе допускаются и готовые проекты, — объясняет София Шагинян, руководитель Фонда поддержки социальных проектов в сфере детства „Навстречу переменам“, — но не старше трех лет, и стартапы, даже на уровне идеи. Главная задача заявителей — убедить жюри в обоснованности и значимость проблемы и своих возможностях ее решить». К слову, рассматривать проекты взрослым членам жюри помогают и дети сотрудников компаний-партнеров. А еще все конкурсанты проходят этап онлайн-интервью и административной проверки.

Для 10 победителей будут разработаны индивидуальные программы поддержки и профессионального развития. Кроме того, финалисты получат информационное сопровождение в своем регионе и консультационную помощь в продвижении проектов в формате бизнес-инкубатора, где наставниками выступят сотрудники компаний-партнеров. Ну а пять лучших получат начальное финансирование проекта на один год в размере 1,2 млн рублей.

С подробной информацией по оформлению заявки можно ознакомиться на сайте: fond-navstrechu.ru.