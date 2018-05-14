Участник «ЗаБега»: «Полумарофон побегу не в первый раз»

Мероприятие будет проходить параллельно в 15 регионах России. Как и в прошлом году, отличительной особенностью проекта остается синхронный старт — вне зависимости от часовых поясов, люди со всей страны стартуют одновременно. В Москве участники начнут в 9 утра, а в Самаре — в 10 утра.

В Самаре маршрут полумарафона пролегает через узнаваемые и значимые для горожан символы и памятники: монумент Славы, который в прошлом году был выбран символом самарского «ЗаБега», памятник основателю Самары Георгию Засекину и вдоль набережной.

Участник «ЗаБега» 27-летний фотограф Александр Костромитин планирует оценить свои личные достижения, так как полумарафон бежит не в первый раз. «Хочу посмотреть на свои результаты, так как были довольно долгие перерывы в тренировках, — говорит он. — Я побегу один, но уверен встречу много знакомых. Надеюсь все будет организовано так, чтобы это было удобно любителям бега и будет большое число участников».