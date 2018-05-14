Совет Ветеранов УВД по ЗАО принял участие в фестивале военной песни подшефного детского дома

10 мая в филиале ЦССБ «Берег Надежды» прошел детский фестиваль военной песни для ветеранов Западного округа, посвящённый 73-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Совет Ветеранов УВД по Западному округу были приглашены как почётные гости подшефного детского дома. Трогательные песни, душевные стихи и красочные выступления не оставили равнодушными как приглашённых, так и самих воспитанников и работников Центра.

Стоит отметить, что совместные мероприятия сотрудников полиции, представителей советов ветеранской организации и общественности при УВД по ЗАО и воспитанников подшефного детского дома, расположенного в районе Ново-Переделкино, являются доброй традицией на протяжении многих лет. Помимо помощи и поддержки, оказываемой детям, старшие товарищи разделяют с ними дорогие для нашей Родины праздники.