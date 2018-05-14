Ещё
Совет Ветеранов УВД по ЗАО принял участие в фестивале военной песни подшефного детского дома
Далее:
Читайте также:
Ещё

Совет Ветеранов УВД по ЗАО принял участие в фестивале военной песни подшефного детского дома 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
10 мая в филиале ЦССБ «Берег Надежды» прошел детский фестиваль военной песни для ветеранов Западного округа, посвящённый 73-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Совет Ветеранов УВД по Западному округу были приглашены как почётные гости подшефного детского дома. Трогательные песни, душевные стихи и красочные выступления не оставили равнодушными как приглашённых, так и самих воспитанников и работников Центра.
Стоит отметить, что совместные мероприятия сотрудников полиции, представителей советов ветеранской организации и общественности при УВД по ЗАО и воспитанников подшефного детского дома, расположенного в районе Ново-Переделкино, являются доброй традицией на протяжении многих лет. Помимо помощи и поддержки, оказываемой детям, старшие товарищи разделяют с ними дорогие для нашей Родины праздники.
На Западе Москвы: последние новости
9 мая на Поклонной горе пройдёт праздничное мероприятие «За безопасное детство» В «Пионере» пройдет благотворительный показ В Дорогомилово у стелы «Москва – Город-Герой» состоялись торжества по случаю Дня Победы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фудпорн: зачем девушки обнажают грудь в ресторанах294
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Что цензура вырезала из фильма «Экипаж»49
На Самойлову набросились зрители82
Изначальные концовки известных советских фильмов6
Видео
02:33
Первые отзывы на фильм «Дэдпул 2»
Кино
03:14
Провальное выступление Самойловой появилось в сети
ТВ
01:15
«Зачем облизывать англичан»: Лоза о провале Самойловой
Концерты
02:57
Советский фильм о школьниках породил секс-скандал
Кино
04:54
Дженнифер Лопес устроила жаркие танцы в эфире
ТВ
06:51
В смерть этих знаменитостей мало кто поверил
Кино
10:32
Почему пропадают дети из кино
Кино
04:37
Как журналисты конфузятся в прямом эфире
ТВ
02:47
Как Евгений Стеблов стал «типичным уголовником»
Кино
02:52
Еву Грин засняли в подмосковном продуктовом
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение