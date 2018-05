Жажда крови: аниме про вампиров

От ужасов и постапокалиптических триллеров до комедий и пошловатой романтики.

Вампиры — одни из самых популярных монстров в мировой культуре. Но за всё приходится платить. Вечная молодость и нечеловеческая сила даются им ценой человеческой крови. А привлекательность образа — его эксплуатацией. Про вампиров создано бесчисленное множество историй, но лишь немногие из них достойны быть рассказанными.

Это проклятие не обошло стороной и аниме. Немногие японские аниматоры брались за истории о кровопийцах: можно назвать чуть больше сотни тайтлов. Но даже из них сущие единицы сумели воплотить образ существ ночи достойно.

Завершая «Месяц вампиров», вспоминаем лучшие произведения о благородных монстрах. Кроме JoJo's Bizarre Adventure: о нём у нас недавно выходил отдельный рассказ.

Первый вампир в аниме появился в 1964 году, но поначалу создания ночи довольствовались только комедиями и одним плохим фильмом про Дракулу. Всё изменилось в восьмидесятые. В 1982 году писатель Хидэюки Кикути опубликовал первый роман из серии «Ди, охотник на вампиров» с иллюстрациями художника Ёситаки Амано, известного по серии Final Fantasy.

Кикути любит научную фантастику и мрачную мистику, а его прозу часто сравнивают с произведениями Стивена Кинга, Роберта Блоха и Фрица Лейбера. Сам он зачитывался Говардом Лавкрафтом и Брэмом Стокером. Последнего писатель полюбил, увидев в детстве фильм «Дракула» 1958 года. Впоследствии Кикути даже добился встречи с Кристофером Ли, исполнителем роли графа, и получил его автограф.

Всё это нашло прямое отражение в книге: Кикути объединил классические готические истории с фантастикой. 12090 год, человеческая цивилизация уничтожена ядерной войной. Апокалипсис породил множество монстров, а более древним дал возможность проявить себя в полной мере.

Землю унаследовали вампиры: с помощью технологий они сумели сохранить пригодные для жизни условия на планете, но параллельно создавали новые виды монстров и терроризировали остатки человечества. Со временем их общество пришло в упадок, и люди избавились от гнёта. Монстры затаились в страхе перед профессиональными охотниками на вампиров. Лучший из них — Ди. Сын благородного вампира и обычной женщины. Иными словами, дампир.

История Ди быстро обрела популярность и превратилась в серию, которая выходит до сих пор. Не последнюю роль в этом сыграло аниме по мотивам первого романа, снятое Тоё Асидой. Оно вышло в 1985 году в формате OVA (сразу на видеокассетах) и стало первым настоящим хоррором в истории японской анимации: кровавым, жестоким и действительно мрачным.

Экранизация сохранила ключевые элементы сюжета. Юную охотницу на оборотней Дорис Лэнг кусает граф Магнус Ли, предводитель местного клана и один из самых могущественных представителей вампирской знати. Граф сохраняет Дорис жизнь и даже отпускает в родной город, но лишь за тем, чтобы однажды сделать своей женой. Пользуясь возможностью, девушка нанимает Ди.

OVA была дешёвой, поэтому даже сам автор оригинала не стеснялся её критиковать. Сейчас она выглядит особенно устаревшей: можно привыкнуть к простенькой рисовке и стилю, но неровную и в целом скудную анимацию терпеть сложнее. Всё это не помешало Vampire Hunter D стать хитом продаж. OVA привлекла внимание индустрии к вампирам и открыла дорогу другим кровавым хоррорам.

Из-за своей дешевизны сейчас Vampire Hunter D имеет скорее историческую ценность, однако сам сюжет, хоть и упрощённый, до сих пор достоен внимания. Сам Ди — стоический, немногословный, смертельно серьёзный и сильный воин, который редко теряет преимущество в бою. Словом, не самый яркий персонаж. Львиную долю интриги привносят другие герои: люди, вампиры, монстры и даже говорящая рука охотника Ди: куда более болтливый и эксцентричный персонаж неизвестного происхождения.

Люди и вампиры здесь не делятся на условные силы добра и зла. Даже не выступают единым фронтом против общего врага: каждый персонаж преследует свои цели, благородные и не очень. В аниме пересекаются несколько сюжетных арок, и конфликты интересов привносят хаос, который и порождает интригу.

Но важнее даже другое. Мир Ди интересен своей атмосферой. Мрачной, упадочной и по-своему романтичной. От него веет одновременно прошлым и будущим, мистикой и фантастикой. OVA пренебрегает потрясающим визуальным стилем Ёситаки Амано, но в остальном достойно воссоздаёт очарование первоисточника. В первую очередь, именно мистическое: мотивы постапокалипсиса настолько ненавязчивы, что сейчас Vampire Hunter D смотрится скорее как мрачное фэнтези.

В 2000 году вышла вторая экранизация, Vampire Hunter D: Bloodlust («Ди, жажда крови»). На сей раз — полнометражный фильм, снятый мастером боевиков Ёсиаки Кавадзири, режиссёром Ninja Scroll. Аниме создавалось с прицелом на западную аудиторию, что могло повлиять на выбор книги для адаптации: за основу фильма взят третий роман серии, «Демоническая погоня». Его история — вольный пересказ «Ромео и Джульетты».

История начинается со странного задания. Глава богатого семейства Элборнов предлагает Ди щедрую плату за то, чтобы тот вернул его пропавшую дочь Шарлотту домой: живую или мёртвую. Оказывается, Шарлотту похитил её возлюбленный, вампир-аристократ Мейер Линк.

Чем дольше Ди преследует пару, тем сомнительнее кажется задание: Линк настолько любит Шарлотту, что готов бороться с жаждой крови. Но родственники Шарлотты решили подстраховаться и наняли группу опытных охотников «Братья Маркус» на случай, если Ди не преуспеет — или вовсе передумает выполнять задание.

Но незамысловатая любовная история — скорее предлог для более широкого конфликта. Фильм успевает показать отношение людей к дампирам, высказаться о людских предрассудках и даже вплести в основной сюжет развитие странной дружбы между Ди и его соперницей: охоницей на вампиров Лейлой. Но на сей раз история нарочито проста и прямолинейна, бал правит боевик: динамичный, прекрасно поставленный и щедро анимированный. То, чем и славится Ёсиаки Кавадзири.

А ещё Bloodlust — эстетический шедевр, неподвластный времени. Студия Madhouse постаралась передать изящество иллюстраций Ёситаки Амано и совместить его стиль с более привычными для западного зрителя пейзажами постапокалиптических пустошей.

Фильм лишился налёта старины, который доминировал в OVA, но хуже от этого не стал. Он убедителен и загадочен в каждом кадре: от запылённых развалин и пустынь до жуткого вампирского замка. Bloodlust заставляет ощутить всю меланхоличную и загадочную красоту мира Ди, и за одно это ему прощаешь все недочёты. От просмотра отвлекает разве что желание разглядеть каждый кадр во всех деталях.

Франшиза Vampire Hunter D повлияла на множество японских и даже некоторые западные работы вроде фильма «Ван Хельсинг». Эстетикой тайтла вдохновлялись создатели серии Castlevania. Однако самому Ди пока не везёт: книжная серия перевалила за тридцать томов, но дальше второй экранизации дело до сих пор не зашло. В 2015 году был анонсирован аниме-сериал Vampire Hunter D: Resurrection, который должен экранизировать все тома книги, кроме первого и третьего. Не так давно о проекте даже напомнили: было объявлено, что писать пилотный эпизод будет Брандон М. Истон, сценарист комикса Vampire Hunter D: Message from Mars.

Но грядущий сериал настораживает с самого анонса: им занимается студия Digital Frontier (Resident Evil: Degeneration, GANTZ:O), и он будет выполнен в CG. Если трёхмерная графика сможет передать хоть частичку красоты Vampire Hunter D, это будет чудо.

А пока остаётся Bloodlust. Он не требует знакомства со старой OVA и рассказывает самодостаточную историю — простую и всем знакомую. Но её визуальное воплощение настолько завораживает, что стоит просмотра само по себе.

Если Vampire Hunter D вдохновлялся западной классикой, манга Наруми Какиноути Kyuuketsuhime Miyu («Принцесса-вампир Мию») показала вампиров под призмой восточной культуры. Она присоединилась к тренду, заданному мангой GeGeGe no Kitarou про мальчика, который решает конфликты между людьми и ёкаями — сверхъестественными существами из японской мифологии.

В мире Kyuuketsuhime Miyu существуют демоны синма. Они могут принимать разные обличья, но все охотятся за людскими душами. История рассказывает о Мию Ямано. Она — вампир, один из видов синма. И непростой вампир: Мию происходит из рода хранителей, которые призваны отправлять других синма в их родной мир, Тьму. Вампиры роде Мию не живут вечно, зато меняются медленно, поэтому она всё ещё похожа на школьницу. В борьбе с демонами ей помогает магия огня и верный слуга Ларва.

Вампиры вроде Мию отражаются в зеркале, избавлены от страха перед солнечным светом и лишены большинства слабостей обычных вампиров — жажда крови им не грозит. Мию приходится тщательно выбирать своих жертв: укушенный ей человек навсегда погружается в грёзы, в которых воссоединяется с близкими. Звучит красиво, но фактически человек ни жив, ни мёртв в худшем смысле слова.

Манга дебютировала в 1988 году, тогда же появилась первая экранизация в формате OVA-сериала от режиссёра Тосики Хирано. Аниме рассказывает четыре истории, объединённые общим сюжетом: про вампиршу узнаёт девушка-медиум Химико Сэ, которая начинает за ней следить. По мере того, как Мию изгоняет демонов, сериал всё больше рассказывает о её нелёгком прошлом и раскрывает отношения с Химико.

Технически это Vampire Hunter D для девушек и с японским колоритом, но Kyuuketsuhime Miyu достойна отдельного внимания. Несмотря на излишне мелодраматичный тон, она умеет погрузить в атмосферу сугубо японских мистических историй: во многом благодаря эффектному рисунку и потусторонней музыке Кэндзи Каваи, композитора Ghost in the Shell.

В 1997 году тот же режиссёр и композитор объединились для работы над аниме-сериалом Kyuuketsuhime Miyu.

По большей части, это эпизодический сериал на 26 серий. Он никак не связан с OVA и внёс изменения в биографию Мию и прочие детали. Но суть осталась прежняя — а с ней и достоинства. Демоны здесь отражают как самые светлые, так и тёмные стороны человеческих желаний, а исход может быть на редкость жесток и трагичен.

Сериал добавил к этой формуле ещё и повышенную откровенность жестоких сцен: внутренности крупным планом и прочая расчленёнка здесь в порядке вещей. А когда Мию и Ларва защищают людей от синма, делают это со вкусом.

Постепенно в череду независимых рассказов проникает общая сюжетная линия: Мию встречает давнюю знакомую по имени Рэйха. Она — юки-онна, вставшая на борьбу с синма и затаившая старую обиду на вампиршу. Рэйха безжалостна к людям и не гнушается никакими методами в борьбе с демонами, поэтому однажды Мию придётся выяснить с ней отношения. Но если вам не нравятся эпизодические сериалы, которые строятся по одной формуле, лучше смотреть Kyuuketsuhime Miyu с перерывами: иначе он рискует приесться раньше времени.

Kyuuketsuhime Miyu можно назвать предтечей Petshop of Horrors и особенно Hell Girl: это одновременно мрачный, наивный и трогательный сборник притч о людских пороках и моральных дилеммах, и жажда крови в нём получила необычную роль.

В 2002 году студия Production I. G. выпустила полнометражный фильм Хироюки Китакубо Blood: The Last Vampire. За сценарий отвечал Кэндзи Камияма, будущая звезда индустрии. Идея у фильма была простая: рассказать историю про девушку в школьной матроске и с катаной наперевес.

К такой нелепой идее подошли обстоятельно. Япония, 1966 год. Загадочная девушка Сая работает на секретное агентство правительства США. Её работа — истреблять Рукокрылых, антропоморфных вампиров-нетопырей, которые умеют принимать человеческий облик. В бою Сая орудует катаной.

Агенту, с которым работает Сая, становится известно о трёх демонах, осевших в районе авиабазы Ёкота. В образе новой ученицы Сая внедряется в школу для детей сотрудников базы — и открывает охоту на вампиров.

Blood: The Last Vampire — боевик категории «B» и знает это. Забавный по своей натуре, но на редкость мрачный и «приземлённый» в исполнении. Угрюмая, неразговорчивая и эффективная Сая никогда не тратит время впустую, а при виде вампира мигом берётся за дело.

Фильм длится 48 минут, и за это время успевает показать достаточно: крови льётся действительно много. А вся абсурдность происходящего хорошо объясняется. Сая — древний вампир, поэтому настолько сильна и бесцеремонна.

Нетипично строгий приземлённый тон повествования, обилие жестокости и нарочитая суровость губастой девушки с катаной обеспечили Blood огромный успех: фильм быстро превратили во франшизу. Появился ворох адаптаций, от манги до видеоигр. Одну из книг по Blood даже написал Мамору Осии, режиссёр Ghost in the Shell.

В 2005 году вышел сериал Blood+, который не имел прямого отношения к фильму: это была альтернативная история Саи. Идея была в том, чтобы расширить оригинальную зарисовку до полноценной вселенной и рассказать большую историю становления девушки с катаной.

Сая Отонаси здесь — обычная японская школьница, которая живёт размеренной жизнью с отчимом и двумя братьями. По медицинским показаниям Сае нужно периодически делать переливания крови. И у неё полностью отсутствует память о событиях до жизни с приёмной семьёй.

Всё меняется, когда на героиню нападает Рукокрыл. Вскоре Сая узнаёт, что на самом деле она — одна из двух «королев» Рукокрылов, древняя чистокровная вампирша. Лишённая слабостей обычных кровопийц и способная без труда избавляться от Рукокрылов: её кровь смертельна для них.

У Саи быстро объявляется древний высокоранговый вампир-слуга, ей дают катану со специальным желобом: чтобы надрезом заливать его своей кровью. Теперь ей предстоит вспомнить боевые навыки прошлого и остановить свою злую сестру-близняшку Диву.

По мере развития сюжета Сае оказывает знаки внимания каждый второй мужчина и каждый первый вампир. Иными словами, кровавый боевик превратился в историю для девушек-подростков (сёдзе) с элементами гарема. Создатели пытались сохранить сколько-нибудь мрачный и строгий тон повествования, но приоритеты не скрывали. Суровая девушка с катаной появляется лишь ближе к концу, а огромный хронометраж сериала не смог показать плавное развитие героини от пугливой школьницы до настоящей Саи: всё решил простой монтаж.

Однако среди других вампирских тайтлов для девушек Blood+ держится достойно. История вращается вокруг войны с вампирами, а не выбора кавалера. И, несмотря на медленный темп повествования, не забывает о собственном сюжете. Сериал достаточно мрачный и жестокий, чтобы дать ему шанс. Если, конечно, у вас много времени и терпения.

Следующий перезапуск пришёлся на 2011 год, с выходом короткого сериала Blood-C. На сей раз к созданию привлекли женский коллектив CLAMP, поэтому на смену мрачным тонам пришли контрастные, яркие, прекрасно сочетающиеся краски и фирменная стилизация пропорций человеческих тел. Blood-C великолепно выглядит, прекрасно анимирована и сделана явно не для девочек.

Сая Кисараги живёт со своим отцом в провинциальном городке и ведёт двойную жизнь: днём она ходит в школу и радуется общению со сверстниками, а ночью охотится на «Древних» — монстров, пожирающих людей. В этом ей помогает особая катана, способная уничтожить кого угодно.

Главная проблема Blood-C в том, что его писали по заветам М. Найта Шьямалана. Сериал состоит из 12 эпизодов, и первые десять он кажется бредом шизофреника. Неестественное поведение персонажей, логические дыры и прочая несуразица будто провоцируют выключить и забыть Blood-C.

В последних эпизодах сериал всё объясняет странным и резким сюжетным поворотом, который в теории должен оправдать мучения зрителей. Но даже когда вы узнаете правду, персонажи продолжают вести себя странно и раздражающе, просто теперь уже немного по-другому. Весь сериал им желаешь смерти, и твист немногое меняет.

Твист объясняет и странную школьную форму, и даже редкие имена всех героев: будто издевается над индустрией аниме в целом

Но Blood-C это знает и активно использует. Свою цветастость и броский стиль он оправдывает гротескной, садистской, изобретательной жестокостью, которая планомерно растёт на пути к особо кровожадной сцене и никогда не стесняется смаковать подробности.

Сериал почти целиком отошёл от темы вампиризма в сторону лавкрафтовских ужасов, но крови в нём стало на порядок больше, чем в прошлых версиях, а подборки смертей на YouTube с гордым словом gore в названии набрали больше миллиона просмотров.

Самые показательные сцены содержат спойлеры, поэтому добавить их в текст нельзя. Но местное насилие — хороший стимул смотреть сериал даже если главный сюжетный твист его не оправдает. Blood-C не только красив, но и зрелищен.

К сожалению, даже эту прелесть сериала создатели не смогли довести до логического завершения. История Blood-C закончилась клиффхэнгером, а финальная битва перетекла в полнометражное аниме 2012 года Blood-C: The Last Dark. Несмотря на прежний состав, изменилось слишком многое. Фильм пытались делать с оглядкой на оригинал: Сая снова бесцеремонная и угрюмая, поэтому яркий стиль CLAMP изрядно потускнел в угоду реализму. Но не настолько, чтобы воссоздать атмосферу The Last Vampire.

Что ещё хуже, двухчасовая история почти целиком сосредоточилась на личной сюжетной арке неинтересного второстепенного персонажа, которого ввели специально для фильма. А жестокость Blood-C не просто сошла на нет — в фильме про вампиршу в школьной форме и с катаной наперевес катастрофически мало экшена. В итоге, самая интересная сцена связана с появлением Кимихиро Ватануки — главного героя xxxHolic, другой авторской работы коллектива CLAMP.

Кота Хирано — любознательный отаку и бывший художник хентая. В 1997 году он начал писать мангу о вампирах и нацистах, а главы называл в честь видеоигр, в которые играл. Так появился Hellsing. В 2001 году студия Gonzo выпустила по нему один из самых известных аниме-сериалов в истории.

Начало почти как в манге: юная британская полицейская Виктория Серас вместе со своим спецотрядом отправляется выяснять, куда пропадают люди в глухой деревне. Оказалось, новый священник — вампир, который уже создал себе личную армию упырей.

Начинается резня, в которой Серас остаётся единственной выжившей, но попадает в лапы вампира. И тут появляется странный неубиваемый парень в красном плаще, шляпе и очках Джона Леннона. Священник использует Викторию как живой щит, но незнакомец вежливо спрашивает, девственница ли она. Получив утвердительный ответ, он радостно стреляет в священника прямо сквозь неё. А полумёртвую девушку превращает в вампира. Так Виктория за одну ночь знакомится с изнанкой жизни, организацией Hellsing и своим новым хозяином.

Если вы ещё не захотели посмотреть Hellsing, гляньте этот опенинг.

Хеллсинг — тайная организация при англиканской церкви, созданная для борьбы с вампирами. Под руководством рассудительной и жёсткой леди Интегры контора выслеживает и истребляет нечисть по всей стране во славу Её Величества королевы.

Вампиры могущественны и коварны, но у Хеллсинг есть особое оружие: тот самый человек в красном плаще, Алукард (прочитайте наоборот). Самый древний, могущественный и харизматичный вампир на планете. Он верно служит леди Интегре и с удовольствием истребляет своих никчёмных невоспитанных потомков.

Hellsing — ода стилю и крутости. Это нуарный контраст и алое небо. Самодовольный оскал и горящие линзы очков. Тела, которые разрываются на куски от огромных пуль, а потом собираются заново. Это мир безумных религиозных фанатиков, обнаглевших вампиров и людей, у которых есть пара трюков наготове. И музыка. Один из лучших саундтреков в истории аниме.

Он всегда знает, когда быть крутым.

А когда начать грустить (и даже это получается круто).

Но в первую очередь Hellsing — это Алукард. Всесильный и бессмертный герой, сделанный правильно. Обычно схватки интересны настолько, насколько высока угроза для жизни героя. Алукарду это не нужно. Он всегда знает, как развлечь зрителя. Изрешетить мясо пулями нечеловеческого калибра? Оторвать половину головы рукой? Превратиться в усеянную глазами бесформенную демоническую псину, чтобы сожрать очередного вампира? Алукард наслаждается схваткой и умеет смаковать победу.

В то же время, сериал держит баланс между безбашенностью и мрачной, вязкой мистической атмосферой вампирского триллера. Успевает показать кошмарную природу созданий ночи, вовлечь в рабочие будни организации Hellsing и показать, как новенькая Виктория справляется со своей не-жизнью на службе у Алукарда.

А потом начинается раскол. Кота Хирано закончил мангу в 2008 году. Сериал вышел, напомним, в 2001-м. Тогда манги хватило всего на несколько серий, и студия решила не ждать: сериалу придумали своё продолжение. За него отвечал Тиаки Конака, сценарист Serial Experiments Lain и The Big O. Получилось неоднозначно: главный антагонист, могущественный вампир Инкогнито, появляется из ниоткуда посреди сериала, а выглядит и ведёт себя сомнительно — и это даже не комплимент.

Некоторые из поздних эпизодов или хотя бы отдельных сцен получились мощными, но в целом сериал завершился невнятно и путано, а персонажей и события, взятые из первоисточника, Конака не увязал с собственными идеями. Поэтому многие поклонники манги остались недовольны.

В 2006 году усилиями сразу трёх студий стартовал новый сериал, Hellsing Ultimate. Он выходил сразу на носителях (OVA), поэтому мог себе позволить анимацию уровня полнометражного фильма и не торопить сюжет. Ultimate разделили на десять серий по часу и выпускали с огромными задержками, чтобы мангака успел завершить историю. В итоге финал появился лишь в 2014 году.

Hellsing Ultimate следовал манге почти дословно: OVA обошлась мелкими сокращениями, нововведениями, перестановками в хронологии событий и прочими штрихами. Всё безумие, заложенное Котой Хирано, бережно перенесли на экран.

Вампиры всё наглеют, и неспроста: киборг и бывший штурмбаннфюрер СС Максимилиан Монтана во главе нацистской группировки «Миллениум» хочет воскресить Третий Рейх. Он создал армию искусственных вампиров-нацистов (ФРИКов) и пошёл войной на Англию. Его главная цель — Алукард.

В то же время XIII отдел Ватикана по борьбе с демонами и еретиками «Искариот» открывает охоту на Hellsing, потому что не любит протестантов и лично вампира Алукарда — почти так же сильно, как нацистов. Начинается безумная война трёх сторон. Выживут не все.

Но больше всех веселится нацистский кот Шрёдингер. Он ведь и жив, и мёртв.

В Hellsing Ultimate всё ударяется в крайности: и жестокость, и безумие. История летит с катушек почти с самого начала, поэтому скучать во время просмотра некогда. На фоне OVA сериал может показаться устаревшим и ненужным. Но это не так: фактически существуют две версии Hellsing, с разными достоинствами и недостатками.

Hellsing Ultimate лучше нарисован и анимирован, однако у Hellsing более самобытный и выдержанный стиль, а саундтрек на порядок лучше и харизматичнее. Ultimate успевает показать и раскрыть множество ярких персонажей, но зачастую слишком торопится: в старом сериале темп повествования ровнее. Наконец, Hellsing Ultimate — ода трешу и хаосу, а Hellsing — скорее мрачный мистический боевик о вампирах. Поэтому выбирать между ними — дело неблагодарное.

Лучше посмотреть обе версии.

В своей монографии «Пляска смерти» Стивен Кинг сравнил написание романа «Салимов удел» с игрой в литературный ракетбол, где «Дракула» — стена, а книга Кинга — мяч.

Shiki — серия небольших романов (ранобэ) писательницы Фуюми Оно, дебютировавшая в 1998 году. В этом ракетболе стеной стал уже сам «Салимов удел». Фуюми писала роман под впечатлением от Кинга, но адаптировала историю под японское мировоззрение.

В 2010 году по мотивам Shiki вышел анимационный сериал от студии Daume.

Любители Кинга могут начинать считать параллели. Где-то в лесной глуши стоит деревня Сотоба. Жизнь в ней спокойная и скучная, но одним особенно жарким летом в старый особняк на холме заселяется семья Кирисики: богатая и причудливая. Вскоре жители деревни начинают умирать от странной анемии. Директор местной больницы Тосио Одзаки тщетно пытается бороться с эпидемией, пока не приходит к выводу, что убийства— дело рук вампиров.

Параллели с «Салимовым уделом» никуда не денутся вплоть до концовки, но Shiki — произведение совсем другого толка. Сериал унаследовал несерьёзный, цветастый визуальный стиль из манга-адаптации Shiki от Рю Фудзисаки, и поначалу его сложно воспринимать всерьёз. Тем не менее, Shiki — одно из лучших и самых атмосферных аниме про вампиров.

За 22 эпизода вы успеете хорошенько познакомиться с жителями деревни, включая новоприбывших демонов-трупов. И пока противостояние людей с потусторонним будет набирать обороты, поймаете себя на неуютной мысли: сики — жуткие ночные создания, но не монстры. Да и не такие уж они всесильные: осиновые колья и свет на редкость эффективны. Во второй половине восприятие сериала преображается окончательно.

История превращается в хоррор, когда инициативу перенимают люди. Тогда понимаешь, что Shiki — красивая, жуткая и печальная трагедия о противостоянии двух видов. Она не акцентируется на одном персонаже: это переплетение сюжетных линий, которые позволяют увидеть конфликт под разными ракурсами, от истории глуповатой гламурной школьницы до рассказа о жизни деревенского священника. Поэтому после просмотра хочется обсуждать лишь одно: кто в этой истории монстр.

Многие японские произведения о вампирах и не только задаются тем же вопросом: даже в Hellsing Ultimate проскакивают мотивы размытой грани между человеком и чудовищем. Но Shiki делает это эффектнее и изящнее всех.

Monogatari («Истории») — большая серия ранобэ писателя Нисио Исина, которую с 2009 года экранизирует студия Shaft. Франшиза большая и настолько самобытная, что заслуживает отдельного рассказа. Тем более, вампиры в ней — капля в океане.

Начинается всё с сериала Bakemonogatari («Истории монстров») про парня Коёми Арараги, который когда-то стал вампиром, но почти целиком вернул себе человечность и теперь помогает девушкам, которые попали в странные ситуации, связанные с кайи — всевозможными сверхъестественными сущностями.

Но мы немного забегаем вперёд. Bakemonogatari начинается с того, как Арараги видит трусики своей будущей подруги Цубасы Ханэкавы.

И это ключевой момент. Серия Monogatari отпугивает многих западных зрителей наглым фансервисом, эротикой и странным способом подачи истории. Персонажи часто разговаривают нарочито неестественно и будто бы ни о чём: вы можете несколько минут слушать пространные рассуждения о смысле каких-то иероглифов и слов.

Но если принять правила игры, становится понятно, в чём соль. В истории, которая кажется претенциозным гаремником, постепенно замечаешь на редкость хорошо проработанных и интересных персонажей, которые не сводятся к архетипам. Просто Monogatari любит напоминать, что вы смотрите аниме, а не отражение реальной жизни. А потому хоть и сохраняет все признаки популярного аниме, но оставляет за собой право делать всё, что вздумается.

Но делает так, что сложно оторваться. Над историями работают разные режиссёры: Акиюки Симбо, Тацуя Оиси, Томоюки Итамура — все они любят экспериментировать. С цветовой палитрой, стилем рисунка, ракурсами камеры, монтажом, визуальными метафорами и всякими киношными шалостями — поэтому некоторые смотрят Monogatari исключительно ради киноязыка, режиссуры и просто сочной картинки.

Популярность книг обеспечила студии одновременно бюджет на красоту и право на творческую свободу. Monogatari выглядят прекрасно во всех возможных смыслах и умеют угодить разным категориям зрителей: одни могут выбирать лучшую девочку и наслаждаться картинкой, другие — анализировать и форму, и содержание. Monogatari любят сравнивать с французской новой волной кинематографа, и это самое точное определение франшизы.

Всё это очень интересно, но недостаточно, чтобы назвать Monogatari аниме про вампиров. Так было до 2016 года, когда вышел полнометражный фильм Kizumonogatari I: Tekketsu-hen («Истории ран. Часть 1: Железная кровь»). Первый из трилогии, которая завершилась в прошлом году.

Одна из особенностей Monogatari — нелинейное повествование. Есть три порядка, в которых можно знакомиться с франшизой: порядок выхода аниме, порядок выхода оригинальных романов и хронологический. Kizumonogatari — стартовая точка для тех, кто предпочитает последний. Это приквел к Bakemonogatari, первому сериалу. Рассказывают фильмы о том, как главный герой стал вампиром и вернулся к человеческой жизни. Исход известен заранее, важно лишь исполнение. История проста и не требует знания дальнейших событий, поэтому ничто не мешает начать именно с Kizumonogatari. Но решать вам.

Обычный асоциальный японский школьник Коёми Арараги заводит дружбу с одноклассницей Цубасой Ханэкавой, которая рассказывает ему о тревожных слухах: якобы ночью можно встретиться с беловолосой вампиршей. Вскоре Арараги находит кровопийцу на станции метро. Та лежит в лужи собственной крови, лишённая конечностей. И умоляет спасти её. Испуганный Арараги даёт вампирше испить своей крови — и теряет сознание.

Проснувшись, Арараги узнаёт много нового. Теперь он вампир и слуга белокурой. Сама она — древний и на редкость могущественный кровопийца по имени Кисс-Шот Ацерола-Орион Харт-Андер-Блэйд. Благодаря Арараги она выжила, но утратила большую часть своих сил и приняла облик маленькой девочки. Если Арараги хочет снова стать человеком, он должен найти её отрубленные конечности. Их забрала троица охотников на вампиров: Драматургия, Эпизод и Палач. Помочь Арараги берётся некто Мэмэ Осино, специалист по нечисти. Но чем ближе Арараги к цели, тем сильнее становится Кисс-Шот. И тем больше вопросов вызывают обстоятельства их встречи.

Все эти нелепые имена персонажей — осознанные шалости Нисио Исина. Kizumonogatari — кровавая штука, которая целиком посвящена вампирам. Здесь пьют кровь, жрут людей, выпускают кишки и отрывают конечности. А в соседней сцене Ханэкава может подарить герою свои трусики, чтобы подбодрить. Здесь немало жестоких и изобретательных схваток, но нарочито непринуждённая музыка и нелепый подход: решить исход боя может удачно брошенный бейсбольный мяч. А поскольку слуга Кисс-Шот моментально регенерирует, поле боя могут усеять его оторванные головы. Поэтому атмосфера непринуждённая и максимально самоироничная.

Бессмертие вампиров вообще открывает много возможностей для незабываемых моментов. Пока Кисс-Шот восстанавливает силы и прежний облик, у неё проблемы с памятью. Решает она их радикально.

События Kizumonogatari выльются в одну из ключевых сюжетных арок всей серии: основные персонажи фильмов никуда не денутся. Но если смотреть все истории огромной франшизы желания нет, Kizumonogatari — идеальный повод «надкусить» аниме новой волны. За яркими сценами, смесью натуралистичного и мультяшного насилия, визуальными отсылками к Кубрику, пошлым фансервисом и общей кичливостью Kizumonogatari рассказывает самодостаточную и динамичную историю о проклятии вечной жизни, жажде крови и разнице между сверхъестественными существами и настоящими монстрами.

Аниме, в котором встречаются вампиры, намного больше. Просто не каждое однозначно достойно отдельного рассказа. Произведения, которые сложно рекомендовать, вынесем в отдельный блок: большинство из них заслуживают внимания, но либо раскрывают образ вампира слишком специфично, либо недостаточно хороши сами по себе. Не все они достойны просмотра, но упоминания — каждое.

Night Walker: Mayonaka no Tantei — дешёвый ночной сериал 1998 года по мотивам визуальной новеллы. Изначально задумывался как четырёхсерийная OVA, но студия приняла странное решение: продолжить историю сразу, но уже усилиями других людей. Как итог, с пятого эпизода в сериале меняется стиль рисунка и некоторые детали сеттинга, что создаёт путаницу. Несмотря на это, Night Walker точно стоит дать шанс.

Посмотрите опенинг и поймёте, почему.

Первый вампирский сериал с опенингом группы Buck-Tick

Это единственный в своём роде нуарный аниме-сериал про вампира. Сидо Тацухико — частный детектив, который не помнит своё прошлое, но прекрасно справляется с охотой на нечисть. Будучи вампиром, он умеет создавать оружие из собственной крови, а жажду крови утоляет за счёт своей прекрасной помощницы Яёй Мацунаги: пьёт в меру и без вреда для девушки.

Сериал по большей части процедурный и посвящён разным делам Сидо. Но между делом рассказывает историю школьницы Рихо Ямазаки, которая подрабатывает его секретаршей, со временем превращается в вампира и сталкивается с последствиями новой жизни в бессмертном теле.

Детективная составляющая в Night Walker почти отсутствует, зато сами истории увлекательны и по-разному обыгрывают общий мотив: цена вечной жизни. Будь последняя серия на несколько минут короче, Night Walker попал бы в основной список вопреки дешевизне и простоте, но не сложилось.

Сериал заканчивается клиффхэнгером и оставляет смазанное впечатление, однако попробовать его всё равно стоит. Это приятная смесь нуарной меланхолии с уютной ностальгией — одновременно жестокая, романтическая и наивная. Если вам понравится, рано или поздно захотите вернуться. Жаль, что оригинальная визуальная новелла так и не добралась до Запада.

Kurozuka — сериал 2008 года, снятый по мотивам романа Баку Юмэмакуры, известного японского фантаста. Название отсылает к пьесе театра Но про встречу человека с женщиной-демоном. Сериал не снискал популярности, но если вы хотя бы немного увлекаетесь аниме, опенинг покажется до боли знакомым. Потому что Kurozuka снимал Тэцуро Араки, режиссёр Death Note.

История начинается в средневековой Японии. Молодой господин Минамото но Ёсицунэ (он же Куро) вместе со своим слугой-монахом сбегает в лес, скрываясь от войск своего вероломного брата. Беглецы набредают на хижину, в которой живёт прекрасная девушка Куромицу. Вскоре оказывается, что на самом деле девушка — вампир. Она делится с Куро своей кровью, а после герой оказывается смертельно ранен в бою. Однако сознание возвращается к Куро намного позже: он просыпается в постапокалиптичном будущем и отправляется на поиски Куромицу.

Как и все работы Тэцуро Араки, Kurozuka прекрасно поставлена

В первую очередь, Kurozuka — мрачный кровавый боевик, а потом уже всё остальное. Вампиризм Куро служит лишь оправданием для его силы и живучести, а большую часть времени герой путешествует по разрушенному миру и пытается спасти Куромицу от зловещей организации, которая хочет разгадать тайну вечной жизни.

Однако в конце история оборачивается своеобразной и поэтичной притчей с буддийским подтекстом: цена вампирского бессмертия тут показана особенно эффектно. К сожалению, чтобы увидеть этот финал, нужно перетерпеть невзрачную середину и общую растянутость: Kurozuka больше бы подошёл формат фильма или OVA, чем сериала на 12 эпизодов. Однако попробовать тайтл определённо стоит.

А если вдруг будете смотреть с русскими субтитрами, советуем выбрать версию Hellstrike & Lasher. Хотя бы потому, что их коллеги, Kekcelt & Treph, пренебрегли культурными отсылками и переборщили с художественными вольностями.

Сериал Trinity Blood рассказывает о далёком будущем, в котором Земля пережила армагеддон, и теперь люди воюют с вампирами в мире технологически развитого постапокалипсиса. Чтобы противостоять чудовищам, Ватикан использует крусников: особых воинов, которые пьют кровь вампиров. Странствующий священник Авель Найтроуд — один из крусников. Ему предстоит остановить своего брата Каина, который хочет уничтожить человечество.

Группа Buck-Tick отлично звучит в вампирских опенингах

Аниме — очень замкнутая индустрия. Отчасти поэтому в ней так много штампов, кочующих сюжетов и мотивов. Но Trinity Blood — особый случай. Оригинальное ранобэ подглядело всё, что плохо лежит. Манга добавила от себя. Сериал на основе манги зашёл ещё дальше.

Мир Trinity Blood похож на тот, что мы видели в Vampire Hunter D и Hellsing. Главный герой начисто срисован с Вэша Урагана из Trigun. Есть здесь и собственная леди Интегра, и даже Ягами Лайт. Наглых заимствований столько, что сериал запомнили исключительно за плагиат. Причём, Trinity Blood умудрился подглядывать не только у манги и аниме. Скажем, фильм «Эквилибриум» он цитирует настолько охотно, что не стесняется напрямую воровать сцены.

Но вторичность — не главная проблема Trinity Blood. Если не искать источники вдохновения, у тайтла любопытный подход к предыстории вампиров: в его основе лежит библейский миф, пересказанный под призмой научной фантастики. Вампиры здесь происходят от искусственно выведенных людей, которые были первыми колонизаторами Марса и обрели сверхчеловеческую силу после заражения инопланетными наномашинами. Типичные для вампиров свойства — жажду крови и страх солнечного света — они обрели как раз из-за долго пребывания вне Земли.

Оправдывает Trinity Blood и приятная вычурная эстетика. Главная причина, почему сериал не попал в основной список — сюжет. Начинается он бодро, но на деле слишком любит испытывать терпение и неудачно перекладывает оригинальную историю. Суть происходящего и мотивы героев становится всё сложнее понять, если вы не читали мангу. Trinity Blood стоит дать шанс, но рекомендовать его сложно.

Сериал Vampire Knight любят называть «Сумерками» от японской анимации, и в этом слишком много правды. Это самая популярная любовная история о красивых вампирах. Действие происходит в академии Кросс, которая делится на два отделения: дневное и ночное. На дневном учатся обычные люди, а студенты ночного считаются элитой. На самом деле, они — вампиры, но это держится в тайне. Главная героиня, юная Юки Кросс, входит в число Стражей: следит за порядком и сохранностью тайны особых учеников.

Первое воспоминание Юки — о том, как вампир Канамэ Куран спас её от другого вампира, поэтому против существ ночи она ничего не имеет. Сама она разрывается между чувствами к Канамэ и другу детства Зэро Кирю. В Vampire Knight достаточного глуповатого юмора, но общий тон и мелодрама нарочито готичные: у героев трагическое прошлое и нелёгкая судьба. Например, семью Зэро убил вампир, когда тот был ещё ребёнком, поэтому парень ненавидит вампиров. Но во время нападения на семью он был укушен и однажды сам станет монстром.

Поначалу сериал даже интригует, но история быстро выдыхается, и до исхода любовного треугольника доберутся не все зрительницы. Однозначно посоветовать Vampire Knight сложно даже девушкам, поэтому в основной список он не попал.

Tezuka Osamu no Don Dracula — короткий сериал 1982 года, первая комедия про вампиров. Граф Дракула вместе со своей дочерью Тёколой и слугой Игорем переезжает из Трансильвании в Токио, куда и переносит свой замок. Вслед за ним в Японию приезжает профессор Хеллсинг, но это не единственная проблема вампира: жизнь в Токио кипит даже ночью, и раздобыть кровь девственницы не так-то просто.

Сериал снят по детской манге «отца аниме» Осаму Тэдзуки и строится вокруг культурных особенностей Японии. Опенинг его прекрасно характеризует.

Tokimeki Tonight — романтическая комедия 1982 года. Рандзэ Это — обычная девушка, даром что её отец — вампир, а мать — оборотень. Всё меняется, когда Рандзэ влюбляется в красивого юношу, на которого положила глаз богатенькая стерва Йоко Камия.

Соперница раскрывает особую способность героини: Рандзэ может превращаться во всё, что укусит. Сверхъестественным существам нельзя встречаться с обычными людьми, поэтому любовный треугольник усложняется жестокими традициями. Но никакая нечисть не остановит чистую любовь.

Несмотря на возраст, Tokimeki Tonight отлично смотрится до сих пор, если вас не смущает, что главная героиня влюбилась в парня исключительно за красивое личико. Это ужасно наивная, но милая и забавная история со счастливым финалом. И очень красивым эндингом, в котором Рандзэ забавно танцует.

Сериал 2005 года Karin — эдакий наследник Tokimeki, который рассказывает про добрую школьницу-вампиршу Карин Маака с необычным проклятием. Карин не боится солнца и не нуждается в крови, а производит её в избытке и вынуждена хотя бы изредка от неё избавляться: иначе кровь просто пойдёт носом. Делясь кровью с «жертвами», она делает их чуточку счастливее. С переводом в класс нового ученика вампирша влюбляется и начинает производить кровь в совсем огромных количествах, и теперь ей нужно разобраться в своих чувствах.

Если вас не смущают аллюзии на менструацию, Karin — глупая, но милая и очень добрая романтическая комедия. Даром, что крови много.

Большинство комедий с участием вампиров — гаремники. Главного героя окружают привлекательные девушки-монстры, и он выбирает себе из них ту самую единственную и неповторимую. Упоминать их все нет смысла, ведь есть очевидный фаворит: сериал 2008 года Rosario + Vampire.

В нём обычный японский школьник Цукунэ Аоно случайно поступает в особую академию для всякой нечисти. Монстров здесь заставляют ходить в человеческом обличье и готовят к жизни среди людей. Цукунэ хочет сбежать подобру-поздорову, но с порога знакомится с вампиршей Мокой. Они влюбляются друг в друга, и Мока с удовольствием попивает кровь Цукунэ, оставляя засосы вместо шрамов. В академии предостаточно монстров, которые пытаются добиться то Цукунэ, то Моки, но стоит герою сорвать с груди своей девушки крест, и она обретает свой истинный облик: милая и безобидная Мока становится хладнокровной и крутой вампиршей высшего класса.

Rosario + Vampire идеально иллюстрирует этот скриншот.

Сериал целиком посвящён фансервису. Он светит женскими телами при любом удобном и неудобном случае, а юмор здесь исключительно пошлый. Но Rosario + Vampire стоит отдать должное: он умудряется уделить персонажам достаточно внимания, чтобы следить за их взаимоотношениями было интересно, а в очередном школьном конфликте сохранялась интрига. Советовать сериал всем подряд невозможно, но в своём жанре работа достойная.

Hitsuji no Uta — отвратительно дешёвая OVA, которую не надо смотреть, но всё равно стоит упомянуть. Она плохо нарисована и почти не анимирована, подчас напоминает слайд-шоу. Она плохо рассказывает и без того своеобразную историю. Но эта история ценна сама по себе.

Главный герой Кадзуна Такасиро живёт у приёмных родителей и ведёт обычную жизнь, пока в нём не проявляется наследственная болезнь: навязчивая жажда человеческой крови, как у вампиров. Справиться с жаждой ему помогает родная сестра Тидзуна, у которой признаки болезни проявились ещё в детстве. Вместе они пытаются уживаться с болезнью и выяснить причину самоубийства своего отца.

Оригинальная манга Томэ Кэй — далеко не идеальная, излишне монотонная и депрессивная, но по своему прекрасная драма, которая целиком строится вокруг жажды крови. Прочитайте её.

Dance in the Vampire Bund — чистокровная эксплуатация вампирской тематики. Рассказывает о принцессе вампиров Мине Цепеш, которая решила основать в Японии автономное вампирское государство. Помогает ей в этом верный слуга Акира, сын клана оборотней, которые поклялись вампирше в верности. Вместе им предстоит устранить всех, кто недоволен политикой Мины: и людей, и монстров.

В перспективе Dance in the Vampire Bund мог бы рассказать забавную политическую сатиру в антураже вампирской мистики. В этом сеттинге у вампиров есть иерархия, кланы и богатое прошлое, а обличье монстра отражает их характер. Но акценты расставлены иначе. Это глупый трешовый боевик, который фетишизирует образ древней вампирши.

Одним из режиссёров выступил Акиюки Симбо, поэтому в сериале есть зрелищные моменты, но его сгубила скверная адаптация истории. Создатели постарались добавить в эротический боевик больше драмы, но плохо вплели её в повествование. В итоге некоторые ключевые сцены выглядят невыносимо бредово, неуместно и натянуто. Оригинальная манга Нодзому Тамаки этим недугом не страдает: автор делает достаточно, чтобы хотелось переворачивать страницы. Даже если объективированные девочки-вампиры вам не интересны.

Аниме для подростков — жанр бесхитростный, поэтому авторы часто воруют друг у друга сюжеты и паразитируют на трендах. Owari no Seraph —наглядный пример. Это вольный пересказ Shingeki no Kyojin с вампирами в место гигантов. Человечество подкосил смертельный вирус, а остатки людей попали в рабство к вампирам на правах скота. Главный герой — сирота, у которого на глазах вампир перебил всех друзей. Одержимый жаждой мести, он поступает в академию демонических сил и становится истребителем вампиров.

Для подросткового аниме Owari no Seraph достаточно жесток и кровожаден, но на редкость посредственен. С первых же серий создаётся впечатление, будто его сгенерировала нейросеть: трагедия главного героя не вызывает ни капли эмоций, а его одержимость местью выглядит карикатурно даже по меркам жанра. Сериал попал в список лишь потому, что достаточно популярен и требует разъяснений.

Shingetsutan Tsukihime — сериал 2003 года по мотивам визуальной новеллы Tsukihime, дебютной работы Type/Moon. Поклонники оригинала любят шутить, что аниме не существует.

Tsukihime рассказывает про парня Сики Тоно, который едва пережил несчастный случай и с тех пор видит «линии смерти» любой сущности: особые линии, любой разрез по которым разрушителен. Маг Аоко Аодзаки сделала для него очки, которые позволяют блокировать эту способность: без них Сики испытывал сильную мигрень. С тех пор о событиях прошлого ему напоминают только хроническая анемия и периодические потери сознания. Но после смерти отца Сики получил письмо от своей младшей сестры с требованием переселиться в их родовое поместье.

После приезда он встречает на улице иностранку Арквейд Брюнстад и, поддавшись странному порыву, разрезает её ножом на 17 кусков. На следующее утро Сики снова встречает Арквейд, которая оказывается вампиром и требует побыть её телохранителем, пока раны не восстановятся целиком.

История оригинальной новеллы делится на две большие части: «Ближнюю» и «Дальнюю» стороны луны. Они составляют пять сюжетных линий с девятью основными и множеством плохих концовок, которые дополняют общую кровавую и депрессивную историю о тайнах семьи Сики Тоно.

Сериал взял за основу Ближнюю сторону луны, но с элементами Дальней и собственными «находками». Всё это ужали до 12 эпизодов, попутно извратив характеры персонажей. Те, кто не читал новеллу, увидят мрачное, атмосферное, но до обидного дешёвое аниме со скомканной и невнятной историей, от которой остались лишь отголоски настоящей Tsukihime. Его единственное достоинство — прекрасная музыка Тосиюки Омори. Послушайте её. Прочтите новеллу.

И помните.

