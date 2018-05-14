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Фестиваль военно-патриотической песни состоялся в Новогиреево
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Фестиваль военно-патриотической песни состоялся в Новогиреево 

Управа района Новогиреево 1 час назад
Фото: Управа района Новогиреево
Фестиваль под названием «И нам нужна одна победа!» на базе ТЦСО «Новогиреево» организован по инициативе депутата Совета депутатов МО Новогиреево, заведующей отделением социальной помощи семье и детям ТЦСО «Новогиреево» Марины Дмитриевой.
Участниками конкурса стали самодеятельные артисты из районов Новогиреево и Ивановское. Оценивало творчество участников фестиваля жюри в составе специалиста-культорганизатора ТЦСО «Новогиреево» Ларисы Ведмедь, участницы Великой Отечественной войны Нины Семёновны Павловой, отметившей девяносто восемь лет со дня рождения, и участницы самодеятельного вокального ансамбля пенсионеров района «Новогиреевские ладушки» Людмилы Русаковой.
Зрители и жюри отметили ряд номеров, которые произвели наиболее сильное впечатление: колоритное выступление этно-дуэта «КоленкорЪ» составе Фёдора и Натальи Скунцевых, исполнившего народные казацкие песни, чтение пятилетнего Кирилла Коканова — юный артист прочел стихотворение «Папин праздник», выступление ансамбля «Светлица», ансамбля «Ложкари», а также вокалистов Софии Малышевой, Марии Моряковой, Марины Литвиновой, Евгения Качалова.
Фото — ТЦСО «Новогиреево».
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