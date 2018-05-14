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В Ханты-Мансийске отпразднуют Дню пионерии
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В Ханты-Мансийске отпразднуют Дню пионерии 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 1 час назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
18 мая в культурно-досуговом центре «Октябрь» состоится развлекательная концертная программа «Салют, Пионерия!». Горожане, которые посетят праздничное мероприятие, станут участниками викторин по истории пионерской организации, конкурсов и творческих игр. В конкурсном зале центра будут звучать песни, ведущие вместе с участниками, вспомнят традиции пионерии. Для зрителей выступят солисты и творческие коллективы КДЦ «Октябрь».
«Предстоящее мероприятие позволит хантымансийцам окунуться в атмосферу праздника, который занимал особое место среди дат, отмечаемых в Советском Союзе. Старшее поколение сможет предаться воспоминаниям о светлом и беззаботном детстве, о гордой юности, а юные горожане узнают много нового из истории нашей страны и почувствуют себя на время советскими школьниками», — рассказала режиссёр мероприятия Татьяна Картавцева.
Приглашаем жителей и гостей Ханты-Мансийска на развлекательную концертную программу «Салют, Пионерия!», которая состоится 18 мая в 14:00 в конкурсном зале МБУ «КДЦ „Октябрь“. Вход свободный.
Напомним, что 19 мая — День рождения Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. Это праздник для детей и подростков, а также вожатых и педагогов, работающих с детьми школьного возраста. В СССР День пионерии являлся одним из главных праздников советских школьников.
Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска: последние новости
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