В Ханты-Мансийске отпразднуют Дню пионерии

18 мая в культурно-досуговом центре «Октябрь» состоится развлекательная концертная программа «Салют, Пионерия!». Горожане, которые посетят праздничное мероприятие, станут участниками викторин по истории пионерской организации, конкурсов и творческих игр. В конкурсном зале центра будут звучать песни, ведущие вместе с участниками, вспомнят традиции пионерии. Для зрителей выступят солисты и творческие коллективы КДЦ «Октябрь».

«Предстоящее мероприятие позволит хантымансийцам окунуться в атмосферу праздника, который занимал особое место среди дат, отмечаемых в Советском Союзе. Старшее поколение сможет предаться воспоминаниям о светлом и беззаботном детстве, о гордой юности, а юные горожане узнают много нового из истории нашей страны и почувствуют себя на время советскими школьниками», — рассказала режиссёр мероприятия Татьяна Картавцева.

Приглашаем жителей и гостей Ханты-Мансийска на развлекательную концертную программу «Салют, Пионерия!», которая состоится 18 мая в 14:00 в конкурсном зале МБУ «КДЦ „Октябрь“. Вход свободный.

Напомним, что 19 мая — День рождения Всесоюзной пионерской организации имени В. И. Ленина. Это праздник для детей и подростков, а также вожатых и педагогов, работающих с детьми школьного возраста. В СССР День пионерии являлся одним из главных праздников советских школьников.