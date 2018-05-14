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Мэрия хочет спихнуть на ярославцев ответственность за детские городки во дворах
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Мэрия хочет спихнуть на ярославцев ответственность за детские городки во дворах 

76.ru 1 час назад
Фото: 76.ru
Хотите, чтобы качели-карусели во дворах служили вам долго и приносили счастье детям? Позаботьтесь о них сами. Мэрия Ярославля решила спихнуть с себя ответственность за содержание детских городков.
Такой документ чиновники внесли на рассмотрение депутатам муниципалитета. По нему они предлагают передать качели, карусели и все игровые комплексы, расположенные во дворах Ярославля, в собственность жителей.
— Поскольку фактически рассматриваемые малые архитектурные формы длительное время используются собственниками многоквартирных домов, а содержат их управляющие организации, их передача собственникам предполагается на безвозмездной основе, — уточняются такие детали в документах. — В настоящее время подписаны акты приёма-передачи в Заволжском районе.
То есть власти подчеркнули, что уже провели инвентаризацию этих детских городков и готовы передать их людям в собственность совершенно бесплатно, намекая, что мог стоять вопрос о выкупе площадок.
Всего в Заволжском районе описали 117 площадок, самым старым в этом году исполняется по 14 лет.
Кстати, ещё прошлой осенью чиновники предложили ввести плату за детские городки.
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