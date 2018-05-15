В Ярославле детские городки передадут собственникам

В Ярославле детские городки из муниципальной собственности передадут собственникам помещений многоквартирных домов. Следовательно, теперь жители города будут самостоятельно платить за их содержание.

Депутаты муниципалитета обсудили этот вопрос на заседании в понедельник, 14 мая. Проект представила первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии Наталья Шетнева.

ДГХ уже провел инвентаризацию малых архитектурных форм и оценил их состояние, также в городе демонтировали аварийные объекты. Передача объектов будет проходить в несколько этапов. Первыми новые квитанции получат жители Заволжского района.

Депутаты отметили, что по этой проблеме нужно широко информировать общественность, руководителей ТСЖ и советов многоквратирных домов.