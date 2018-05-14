Муха угрожает медведю: Британия обещает России изоляцию

Россия будет еще больше изолирована от международного сообщества из-за «дела Скрипалей», обещает глава британской разведки Эндрю Паркер . Подождите, а разве Россия еще не изолирована? Нам же объявляли, что это уже страна-изгой с разорванной в клочья экономикой. Нет, мы-то, конечно, изнутри видим, что все совсем не так — но как западные функционеры умудряются каждый раз это проворачивать? Ведь, по идее, раз они уже объявили об изоляции России, их слушатели должны были поверить, а тут они снова изолируют Москву, и снова, и снова. Выходит, грош цена такому давлению, раз ни в России, ни за ее пределами это не заметно.

Это ведь вполне избитый рекламный прием: были зубные пасты, которые с каждым годом все эффективнее и эффективнее, и стиральные порошки, которые делают белье с каждой стиркой все более белым, настолько, что аж смотреть уже больно.

Теперь в роли такого стирального суперпорошка — Британия, которая хочет изолировать Россию с каждым разом все больше и больше.

Впрочем, интересно, как. Размер, конечно, не главное, но смотрели ли британцы на карту, прежде чем делать такие громкие заявления? По их плану, Россия, которая обладает самой большой в мире территорией и богатейшими природными и человеческими ресурсами, изолирована силами сравнительно небольшого государства, окруженного водой и рассорившегося даже с ближайшими родственниками — европейской семьей.

Британии бы самой сейчас задуматься о собственном положении, которому вряд ли кто-то завидует. Brexit, который начинался как движение за своего рода самостоятельность, с чистыми помыслами и категоричными суждениями, превратился в нудный и неприглядный бракоразводный процесс с мелкими торгами, дрязгами и неясными перспективами. Лондон хочет и уйти, и избежать европейской изоляции — оставить себе все льготы и избавиться от всех обязательств.

Чтобы не чувствовать себя совсем уж отрезанным ломтем, Британия, вероятно, решила сплотить обобщенный Запад на идеологической почве. Долго выбирать коллективного врага не пришлось, Россия — достаточно крупная и влиятельная, чтобы ее опасались. Так, наверное, и появилось «дело Скрипалей» — абсурдный спектакль с якобы отравлением бывшего разведчика, якобы распылением смертоносного газа в жидком или твердом виде, спиливанием скамеек и умерщвлением домашних животных. Именно череда этих ритуальных действий, видимо, и должна была означать изоляцию Россию от цивилизованного общества.

Если уж это — цивилизация, и если Британия считает себя и своих ближайших приспешников мировым сообществом, от этого можно вполне изолироваться. В конце концов, у нас остается еще весь остальной мир, который лежит за пределами Соединенного Королевства.

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Есть еще Twitter, где все кратко, но емко. Обещаем!