«Бегу домой — сзади стая комаров». Когда закончится атака насекомых на Павловск?

В Воронежской области настоящее нашествие комаров. В Павловском районе они атакуют не только людей, но и животных.

Местные жители последние две недели стараются не выходить лишний раз на улицу. Спасают от комаров только стены: репелленты, так же как и народные средства, от таких полчищ насекомых уже не помогают. Рассказывает местная жительница Дарья Королева

«Бегу с тренировки, просто бегу домой — невозможно идти, уже нету никакого терпения. Сзади прямо стая летит. Идешь утром на учебу — уборщицы в сетках, в которых до пчел ходят. На лицо надевают и убирают. По-другому никак. Их очень много, и никто не может сказать, сколько еще они будут. Говорят, что только начинают размножаться, и все».

Это не первая атака комаров на Павловск: что-то похожее происходило пять лет назад. После этого нашествия местные власти решили каждый год проводить дезинфекцию против насекомых. Но в этот раз из-за сильного половодья специалисты не смогли обработать почти половину территории. В итоге количество комаров растет с каждым днем, а вместе с ним и число пугающих историй.

Теперь главе города Вячеславу Щербакову приходится бороться не только с насекомыми, но и с фейковыми новостями. СМИ распространили информацию о том, что в Павловске из-за укусов комаров якобы гибнет скот.

Вячеслав Щербаков глава Павловска «Никакого падежа здесь нет и быть не может. Павловск — город, ведение личного подсобного хозяйства в границах городского поселения запрещено. Во-вторых, свинья никогда не сдохнет от укуса комара. У нее толщина шкуры какая, сало какой толщины — какой должен быть хоботок? Свиньи сдохли в хуторе Лесной, он к Павловску не имеет никакого отношения. И причина гибели не комары, они были отравлены совершенно другим веществом».

Энтомологи объясняют: в нашествии комаров виновата погода. Если она не изменится, насекомые не исчезнут, говорит профессор кафедры гидробиологии Биологического факультета МГУ Вадим Марьинский:

Вадим Марьинский профессор кафедры гидробиологии Биологического факультета МГУ «Скорость развития личинки в воде зависит от температуры: чем выше температура лужи или озерца, в котором это происходит, тем быстрее они выплаживаются. Из-за того, что резко наступила практически не весна, а лето, а воды по-весеннему еще много, случилось такое нашествие. Если температура в средней полосе России не изменится, то, к сожалению, можно ожидать большого количества комаров».

За десять дней в больницы Павловского района обратилось 14 человек, в основном дети. Практически у всех аллергические реакции. Как рассказала Business FM врач-инфекционист первой клинической больницы Москвы Софья Русанова, самое серьезное, что переносят комары центральной полосы, это трехдневная малярия, которая проходит сама и не имеет серьезных последствий.

На главный вопрос, когда нашествие комаров уже закончится, отвечает ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии Михаил Алексеев

Михаил Алексеев ведущий научный сотрудник НИИ дезинфектологии «Грубо говоря, с наступлением холодов. Если будет нормальная погода, то есть теплая и влажная, то они будут до конца лета — начала осени. Если будет холодное начало лета, они могут надолго исчезнуть. Потом появятся, когда потеплеет».

Но в ближайшие десять дней похолодания не обещают — а значит, комары останутся главной темой разговоров в Павловске. В соцсетях к насекомым сводится обсуждение любой темы. Одни делают на комарах бизнес и предлагают якобы суперэффективные средства борьбы. Другие выкладывают фотографии с горами комаров, которых приходится выметать из квартиры дважды в день. Третьи предлагают передвигаться по городу в спецодежде пасечника. Когда уже испробованы все средства борьбы, похоже, остается только один — юмор.

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