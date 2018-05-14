«Боимся выходить на улицу». Павловчане массово жалуются на нашествие комаров

Укусы насекомых не проходят неделю. Жители Павловска массового жалуются на нашествие комаров и уже больше недели без необходимости на улицу не выходят. Насекомых в городе после разлива Дона стало много как никогда — от них страдают дети, взрослые и даже животные. А вскоре появится и мошка, опасаются горожане, и всё ещё больше усугубится. Журналист «Вести-Воронеж» пообщались с местными жителями и узнали, какова ситуация в Павловске и есть ли способ спастись от комаров. «Укусы не проходят уже неделю» Сейчас по Павловску неспешно не погуляешь — иначе будешь с головы до ног искусан комарами. Людям приходится бегать, в прямом смысле этого слова — до магазина, работы или школы. Репелленты практически не помогают, поэтому спасение одно — не выходить из дома. — Когда с братом ставили на окна москитные сетки, полпузырька использовали. Были на улице минут 20 и всё равно вернулись все искусанные! И это дней пять назад, когда комаров было в разы меньше. Причём, у меня укусы не проходят уже неделю, а в первые дни и вовсе всё жутко опухло, — поделилась горожанка Ольга Щербакова

«Ребёнка на улицу не выношу» У Екатерины Николаевой маленький ребёнок — малышу ещё нет и года. И если раньше молодая мама гуляла с ним дважды в день, то теперь вообще на улицу не выносит без острой необходимости. — Когда приходится это делать, обрабатываю одежду. Сегодня ездили в больницу — от машины бежали. А про отдых вообще можно забыть — ни в лес, ни к Дону нереально съездить. А скоро ещё и мошка пойдёт: думаю, картина будет такая же, — рассказала Екатерина Николаева. Кстати, вход в поликлинику выглядит ужасающе — плитка облеплена комарами. «Комаров с каждым днём всё больше» Спрятаться от комаров не у всех получается даже дома — насекомые залетают через вытяжки. Но особенно тяжело приходится жителям бывшего посёлка Плодосовхоз, ныне входящем в черту Павловска. — Он находится практически в лесу, и комаров там в два раза больше, чем в самом городе. Жителям Плодосовхоза на улицу вообще невозможно выйти, там ничего не помогает. Как только открываешь дверь — выйти или зайти, впустить кошек — такое ощущение, что находишься на улице — столько комаров. Вообще с каждым днём комаров в Павловске становится всё больше, спреи особо не помогают, насекомые лезут к лицу, в волосы, от них всё тело чешется, — рассказала Наталья Печерская . Фото — Лилия Пельтихина: «Две минуты во дворе! Это не птички, это огромные стаи комаров»«Боимся выходить на улицу» Самое страшное во всей этой истории то, что комары кусают детей, отметила Виктория Кошелохова. Тем более вот-вот начнутся летние каникулы, и школьники всё время могли бы проводить на улице. — У ребёнка ноги в страшных покусах, он уже просто боится выходить на улицу. Это какой-то ужас! — восклицает Виктория Кошелохова. Полина Яньшина добавила, что взрослые укусы переносят не легче — у неё сильный зуд, появились волдыри, идёт кровь — и всё это не проходит неделю. «Померла собака, куры падают» Но от комаров страдают не только люди, но и животные. Хуже всего ситуация в селе Александровка-Донская и в его окрестностях. Ранее стало известно, что от насекомых погибли свиньи и щенки — гнус забил животным дыхательные пути. Но это не единственный случай.

— У нас в Александровке-Донской от комаров померла собака, куры падают. Живём у Дона, из дома не выйти, — сообщил Анатолий Харцызов. В том же Плодосовхозе владельцы кроликов каждые полчаса выбегают на улицу, разжигают костёр в ведре, чтобы дым отпугивал комаров. Но глаза у кроликов всё равно искусанные, уточнила Наталья Печерская. Павловчанка Юлия Баутина рассказала, что её овчарку покусали так, что «вся морда в волдырях» — поэтому теперь собака живёт дома. — А у меня погибли аквариумные рыбки, за одну ночь! Рыбки жили-поживали около десяти лет, и тут я на ночь вставила фумигатор в розетку возле аквариума, и утром мои красавицы мертвы, — поделилась Ирина Кругликова. «Спасаемся всем, чем можем» Жители Павловска рассказывают, что во многих магазинах репелленты от комаров уже закончились. Хотя горожане на них уже и не надеются — призывают уничтожать комаров пылесосом и даже пробуют народные средства. «Спасаемся всем, чем только можно», признаются павловчане. А в маршрутках даже вешают липкие ленты от мух.

— Опробовала народный метод: в лимон натыкала гвоздики, потом этим соком протерла руки — комары летали, даже пытались сесть, но кусать не стали. Правда, руки были немного липкие, — рассказала Катерина Колесникова. Екатерина Трещикова