Роспотребнадзор: Дезинфекцию от комаров в Павловске провели неэффективно

Главный санитарный врач РФ Анна Попова и врио губернатора Воронежской области обсудили ситуацию с нашествием комаров на регион.

Так, в Павловске местные жители уже несколько дней не могут спокойно жить из-за небывалого количества комаров. Чтобы помочь им справиться с насекомыми, в районе проводят дополнительную дезинфекцию. Врио губернатора заявил, что власти региона помогут Павловскому району избавиться от комаров. Сообщается, что из-за укусов некоторым местным жителям даже потребовалась медицинская помощь.

По информации пресс-службы управления Роспотребнадзора по Воронежской области, «Ростовбиосервис» провел дезинфекционную обработку от личинок комаров неэффективно. Бригада специалистов Центра гигиены и эпидемиологии в Воронежской области проводит энтомологическое исследование района.