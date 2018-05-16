Весенний паводок стал причиной нашествия комаров на Павловск Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 16 мая. / ТАСС /. Масштабный весенний паводок на реках Дон и Осеред, в пойме которых расположен город Павловск Воронежской области, стал причиной массового распространения комаров. Власти из-за массового нашествия насекомых планировали объявить чрезвычайную ситуацию, на борьбу с комарами направлено 250 тыс. рублей, но результатов пока нет, сообщил ТАСС глава администрации Павловска Вячеслав Щербаков

"В этом году из-за большого половодья Павловск был почти полностью окружен водой, все вокруг затоплено, и в итоге мы получили массовое нашествие комаров. Мы годами обрабатывали всю территорию Павловска против личинок комара, но невиданный по масштабу паводок принес их в город в тысячи раз больше, чем мы ранее уничтожили, вся наша многолетняя работа пошла насмарку", — сказал Щербаков.

В настоящее время самый покупаемый товар у жителей города — кремы против комаров. «Много обращений и жалоб жителей, я даже задумался о введении чрезвычайной ситуации, но наш главный санитарный врач сказал, что для ЧС оснований нет. Массового падения скота и эпидемиологических заболеваний от комаров тоже нет», — добавил градоначальник.

Как объяснила ТАСС представитель отдела по санэпиднадзору областного управления Роспотребнадзора Татьяна Платунина, в четверг в Павловск из Воронежа направятся специалисты по зоологии и энтомологии Центра гигиены и эпидемиологии. «Они проведут мониторинг, отлов, учет насекомых и дадут дальнейший прогноз. Весна этого года дала огромный весенний разлив рек, произошло массовое появление личинок комаров из многолетних кладок яиц. При этом, никаких переносчиков заболеваний среди этих комаров нет, это только неудобство для людей и животных», — рассказала собеседница.

Глава Павловска подтвердил, что в четверг в городе ждут специалистов из Воронеже и еще начнется второй этап борьбы с комарами. «В марте мы заключили три муниципальных контракта на обработку территории Павловска против комаров. Первый этап начался 29 апреля, но обработали 50% от необходимой площади, потому что все остальное было залито половодьем. Когда паводок стал уходить, он смывал реагенты с уже обработанных территорий, и мы снова до 9 мая проводили протравку в том числе по периметру Павловска, а также в парках, на озерах, на центральных улицах, местах массового скопления», — добавил мэр.

Город Павловск насчитывает 25 тыс. жителей, его площадь — более 1,1 тыс. га. Расположен в пойме рек Дон и Осеред, последнее масштабное половодье наблюдалось на них пять лет назад.