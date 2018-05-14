Уральская «Арабика». Первоклассники Перми выращивают кофе вместе с сотрудниками ботанического сада

Пермские первоклассники смогут почувствовать себя настоящими ботаниками. Они будут выращивать кофе сорта Арабика. Чтобы эксперимент оказался удачным, на протяжении всего периода роста растений ребят будут консультировать сотрудники ботанического сада при пермском классическом университете.

В проекте «Кофейное зернышко» принимают участие первоклассники пермской гимназии №4. Они уже высадили в горшочки подготовленные ботаническим садом ягоды кофейного дерева сорта «Арабика». Всходы при правильном уходе появятся через один-полтора месяца.

— После того, как мы польем свои посадки, нам нужно будет сделать небольшие «теплицы», — рассказала Софья, ученица 1б класса Гимназии №4. — Например, отрезать дно у пластиковой бутылки и накрыть этим «куполом» стаканчик с растением. Под этой крышкой будет почти тропический климат. Каждый раз при поливе «купол» будем снимать и проветривать кофейное дерево.

Все свои действия первоклашки будут заносить в дневник. Там они также найдут информацию о том, как ухаживать за ростком. В сентябре дети вновь встретятся с сотрудниками ботсада, и смогут рассказать им о своих успехах и спросить, что делать, если что-то не получается. Кроме того, ребята отправятся на экскурсию по ботаническому саду, основанному биологом Александром Генкелем 121 год назад. Первые плоды со своих кофейных деревьев юные ботаники получат спустя два года.

Ранее в ботаническом саду ПГНИУ вывели новые сорта гладиолусов.