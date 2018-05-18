Когда и где пройдут Сабантуи в Башкирии

Накануне Рустэм Хамитов подписал указ о проведении народного праздника Сабантуй в городах и районах Башкирии. Документ был опубликован 17 мая на официальном интернет-портале правовой информации РБ.

Итак, первыми праздник плуга и окончание весенних полевых работ отметят в Стерлитамаке и Кармаскалинском районе 26 мая.

Через неделю, 2 июня, ежегодный народный праздник отметят в Альшеевском, Архангельском, Аургазинском, Благоварском, Буздякском, Бурзянском, Давлекановском, Дюртюлинском, Зианчуринском, Зилаирском, Куюргазинском, Мелеузовском, Стерлитамакском, Туймазинском, Уфимском, Учалинском, Федоровском, Хайбуллинском районах и Агидели.

Еще через неделю, 10 июня, Сабантуй отметят в Абзелиловском, Аскинском, Баймакском, Бакалинском, Белебеевском, Белокатайском, Белорецком, Бижбулякском, Бирском, Благовещенском, Бураевском, Гафурийском, Ермекеевском, Илишевском, Ишимбайском, Калтасинском, Кигинском, Краснокамском, Кушнаренковском, Миякинском, Нуримановском, Стерлибашевском, Татышлинском, Чекмагушевском, Шаранском, Янаульском районах и в Кумертау.

В День города и России, 12 июня, народный праздник пройдет в Уфе.

А через четыре дня, 16 июня, погулять на народном празднике можно будет в Дуванском, Караидельском, Кугарчинском, Мечетлинском, Мишкинском, Салаватском и Чишминском районах.

30 июня повеселиться можно будет в Салавате, а также в Балтачевском районе.

Завершится череда Сабантуев 7 июля в Иглинском районе.